Puigdemont emplaza a Rajoy a negociar pero evita aclarar si regresará a Cataluña

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "reconozca" los resultados de las elecciones catalanas del 21-D y "comience a negociar políticamente con el Govern legítimo de Cataluña". Puigdemont ha publicado en sus cuentas de redes sociales un discurso con motivo del Fin de Año, difundido desde Bélgica a través de las redes sociales, en el que luce un lazo amarillo en "apoyo a los presos políticos" y donde se ve una bandera catalana y otra de la UE.

Puigdemont ha reclamado "como president" al Gobierno español "y a los que le apoyan" que "rectifiquen lo que ya no funciona, que reparen el daño causado y que restituyan todo aquello que han destituido sin el permiso de los catalanes". En su locución, Puigdemont no ha dado pistas sobre las negociaciones para la conformación de un gobierno de coalición de perfil nacionalista ni sobre si prevé volver a Cataluña.

Pendientes del 'expresident'

El independentismo sigue pendiente de la decisión de Carles Puigdemont de regresar o no de Bélgica para intentar ser investido como 'president' De momento, Junts per Catalunya no deja de insistir a diario de que no contempla otro escenario que no sea investir a Puigdemont.

La jefa de campaña y diputada electa de JxCat, Elsa Artadi, ha rechazado cualquier opción alternativa a Puigdemont, incluso la de investir al líder de ERC, Oriol Junqueras, actualmente en la cárcel de Estremera. "Presidente de la Generalitat ya tenemos uno, el resultado de las elecciones es muy claro y refleja una cosa que vimos durante toda la campaña: que Puigdemont tenía más apoyo del electorado para seguir siendo presidente", ha justificado Artadi en una entrevista en RAC1.

Según la dirigente posconvergente, "pensar en otra opción es volver al marco mental de que Mariano Rajoy puede cambiar el presidente" y que el Parlament no puede implementar la voluntad de los catalanes en las urnas, lo que ve como una anomalía. Artadi ha defendido que Junqueras sigue siendo el vicepresidente del Govern y que JxCat no tiene "ninguna voluntad de proponer a nadie que no sea Junqueras" para la futura vicepresidencia.

Pendientes del Supremo

No obstante, Artadi ha reconocido que en función de lo que pase el jueves 4 de enero, cuando Junqueras tiene que declarar ante el Tribunal Supremo, "se tomarán unas decisiones o otras", pero ha advertido de que sería "deshonesto" cambiar ahora de posición respecto a quién debe ser el 'president'. A su juicio, el reglamento del Parlament da margen para hacer posible la investidura y que la Mesa de la Cámara deberá decidir la fórmula, pero ha apostillado: "La forma es lo de menos, no hacerlo tendría unas consecuencias muy graves".

Preguntada por las palabras del presidente del Gobierno del Mariano Rajoy, que el viernes dijo que no se puede presidir Cataluña desde el extranjero, Artadi ha respondido que el objetivo de JxCat es que Puigdemont gobierne desde el Palau de la Generalitat, por lo que ha pedido al Gobierno central que levante la aplicación del 155.