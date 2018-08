Carles Puigdemont instó este domingo al Gobierno español a pasar de la "retórica" a los "hechos" y a abrir un diálogo con Catalunya exento de "condiciones previas" y "líneas rojas" que aborde el derecho de autodeterminación. El 'expresident' aseguró que el Govern está dispuesto a entablar negociaciones "a pesar de que el calendario no nos invitaría al optimismo, porque hay un juicio político de gente que no debería estar en la cárcel y lo está".

Puigdemont hizo estas declaraciones en el foro internacional Beyond Borders, celebrado en Innerleithen (Escocia), en su primer viaje por Europa desde que regresó a Bélgica tras su excarcelación en Alemania. "Hay una oportunidad para ese diálogo y creo que el presidente Sánchez debe decidir si se queda en la retórica de los gestos y del cambio atmosférico que se ha producido, y que es bienvenido, o si, como esperamos, pasa a la acción y entra en el terreno de los actos, de las decisiones, de las propuestas tangibles", comentó. En su opinión, este paso estaría destinado a tratar el derecho de autodeterminación de Catalunya, ya que "los catalanes queremos decidir nuestro futuro y hay ganas de hacerlo de acuerdo con el Gobierno español". A su juicio, Sánchez tiene con el nuevo curso político la oportunidad de hacer una "propuesta concreta" en este campo.

Tras señalar que aunque en los últimos cuarenta años el Govern no ha visto que haya "un proyecto español para Catalunya", se mostró dispuesto a hablar de cualquier asunto. "Si el Gobierno (español) abre esa puerta, estoy seguro de que el Govern y la sociedad catalana participarán en esa oportunidad. Esa es nuestra prioridad -indició-El cielo está oscuro, pero hay posibilidades reales de abrir un diálogo claro y fuerte con el Gobierno español".

Reunión con Torra



El 'expresident' se reunirá este lunes en su residencia de Waterloo con Quim Torra. Será el primer encuentro que ambos mantienen desde finales de julio, cuando regresó a Bélgica. Una cita en la que trazarán las líneas maestras de la estrategia de septiembre, marcada por la conferencia que dará Torra el día 4.