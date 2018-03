Puigdemont: "Quiero volver a ser 'president'"

El expresidente del Govern, Carles Puigdemont, ha querido zanjar este viernes que su 'paso al lado' es "temporal". "Quiero volver a ser 'president' de la Generalitat", ha sentenciado para despejar cualquier duda. Con la misma contundencia ha defendido las maniobras de su Ejecutivo aunque ha señalado que "cometió un error" al no haber "implantado la república catalana". "Creo que habríamos podido defender muy bien la posición", ha rematado, después de que la plana mayor del independentismo haya admitido que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue "simbólica". También ha señalado que en los próximos días convocará una reunión para exponer el plan de Govern del Consejo de la República desde Bèlgica. "La rendición no forma parte de mi diccionario", ha remachado.

Puigdemont ha hurgado en que tuvo conocimiento de los propósitos del Gobierno de Mariano Rajoy amparados por la aplicación del 155 y ha afirmado que negoció de forma indirecta con el Ejecutivo central para convocar elecciones el 26 de octubre, antes de votar la DUI en el Parlament. "Sabíamos que el Estado español había diseñado un golpe de Estado para liquidar la autonomía y el catalanismo", ha mantenido en una entrevista en RAC1, y ha escudado su inacción argumentado que hubiese citado a la ciudadanía a las urnas "si el Gobierno se hubiese comprometido a levantar el 155, a sacar a los Jordis de la cárcel y a no intervenir las finanzas de la Generalitat".

"Colapso institucional"

Sobre los planes para desencallar la investidura después de su retirada como candidato, el expresidente ha vanagloriado la figura de Jordi Sànchez como su sucesor al frente de la Generalitat. Preguntado sobre si es viable proponer a un candidato que está encarcelado, ha argumentado que "se puede gobernar un país de muchas maneras. Ahora está gobernando un partido que solo tiene 4 diputados", ha dicho en alusión al PP. Y ha advertido, en previsión de los peros que pueda poner el Estado a Sànchez: "Quien ponga trabas a la investidura de Jordi Sànchez estará cometiendo un error y seguramente algún delito".

Ante una eventual repetición de las elecciones, se ha mostrado contrario pero ha augurado que si el Estado "fuerza" unos comicios y "no deja que el Parlament eliga al 'president' de la Generalitat, habrá un colapso institucional". Y ha puntualizado que "no quieren [desde JxCat] una repetición electoral porque, si no, ya la hubieran forzado".

Sobre las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO sobre los documentos que los Mossos d'Esquadra pretendían quemar, Puigdemont ha dicho que la policía catalana "ha tenido siempre un cumplimiento escrupuloso la ley".

Estada en Bruselas

Sobre su viaje, ha insistido en que fue una decisión personal y que no consultó a Oriol Junqueras. "No hablé con Junqueras. La responsabilidad fue mía". El 'expresident' ha insistido en que su estancia en Bélgica la paga de su bolsillo y con "gente que hace aportaciones voluntarias". "Ni un euro público", ha subrayado antes de apuntar hacia la derecha española: "La estancia en Bruselas no se paga con un euro público, ni de Gürtel, ni de Florentino Pérez, ni de los que pagan la campaña de Ciudadanos".

Además, ha dicho haber sido "espiado y vigilado" y ha criticado la operación de Interior para evitar que cruzara la frontera española: "Resulta grotesco y esperpéntico ver que han gastado dinero revisando maleteros de coches en la frontera".

"No soy un fugitivo", ha censurado, "porque se ha retirado la euroorden". Y ha pronosticado que, con toda probabilidad, su estancia en Bruselas va para largo, aunque ha matizado que no pretende pedir asilo: "Tristemente, la probabilidad más alta que contemplo es quedarme mucho tiempo".

Puigdemont ha reconocido que fue un "error" no haber llamado a la esposa de Junqueras. Sobre los mensajes pillados en el teléfono del 'exconseller' Toni Comín, ha considerado que "no fue periodismo, fue un crimen" porque "vulnera todas las normas del Estado de Derecho"