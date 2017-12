¿Qué es Tabarnia?

Estos días de turrón y polvorones, ha proliferado en las redes sociales el vocablo Tabarnia. De hecho, este martes se ha encaramado a los primeros puestos de la lista de tendencias en Twitter. Pero, al contrario de lo que pudiera parecer, no se trata de una región inventada para una novela fantástica tipo 'El señor de los anillos' o 'Las crónicas de Narnia'. ¿Qué es, pues, Tabarnia?

Se trata de un neologismo formado a partir de las palabras Tarragona y Barcelona y, según sus impulsores, que plantean que sea una nueva comunidad autónoma, integraría las comarcas donde los partidos constitucionalistas han sido mayoritariamente votados en las pasadas elecciones del 21-D.

La idea parte de la entidad Barcelona is not Catalonia, también llamada Plataforma por la Autonomía de Barcelona, que, según explica su página web, reúne a "más de un centenar de agrupaciones, asociaciones y empresas de todos los ámbitos de Barcelona" contrarios a la independencia, que consideran que la secesión es "profundamente negativa para los intereses de Catalunya en general y de los ciudadanos de Barcelona en particular".

La primera asamblea constituyente de esta asociación tuvo lugar en septiembre del 2012, y algunos de sus miembros optaron por escindirse y sumarse a las filas de Societat Civil Catalana, lo que provocó que la actividad de Barcelona is not Catalonia bajara en picado. Sin embargo, ahora ha resurgido con fuerza con su idea de Tabarnia.

¿Qué comarcas incluye?

Según la citada plataforma, Tabarnia estáría formada por "Barcelona, su área metropolitana y la franja de terreno que la une con Tarragona". "Esa es la Catalunya industrial, próspera y bilingüe contraria al separatismo que lucha sin conseguirlo por un trato fiscal justo con el gobierno de la Generalitat.

Así, la propuesta de nueva comunidad autónoma integraría el Tarragonès, el Baix y el Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental y Occidental, y el Maresme.

Y aunque la plataforma admite que no hay consenso entre sus miembros sobre si la nueva comunidad autónoma de Barcelona debería incluir a Tarragona, asegura que esta opción "ha tenido una alta aceptación en la sociedad barcelonesa".

Un referéndum y bandera propia

Barcelona is not Catalonia cuenta también con un perfil en Twitter, en el que van difundiendo sus propuestas. Entre estas destaca la petición de un referéndum "como hizo Inglaterra con Escocia", un 'Tabarnexit', para poder demostrar que la "Catalunya interior, la que vota a Puigdemont, quiere una cosa y Tabarnia quiere otra".

Asimismo, han ideado una bandera propia resultante de una mezcla de las enseñas de Tarragona y de Barcelona, e incluso han aclarado ya que los gentilicios para esta región serían "tabarnés o tabarnesa".

Entre las reacciones a la propuesta destaca la del diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha compartido en las redes una imagen de Arcadi Espada, Salvador Sostres, Juan Carlos Girauta y Carlos Herrera y el mensaje: "El Gobierno de Tabarnia te desa un feliz 1962".