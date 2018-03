Quim Torra (JxCat) "Jordi Turull habría tenido los votos necesarios de haber podido someterse hoy a la segunda votación de su sesión de investidura"

El diputado de Junts per Catalunya Quim Torra ha sorprendido a todos los diputados del Parlament cuando ha asegurado que Jordi Turull habría "tenido los votos necesarios" de haber podido someterse hoy a la segunda votación de su sesión de investidura.

El candidato de JxCat se quedó en la primera vuelta en 64 apoyos porque no pudo contar con los votos de la CUP. No había indicios, además, de que los antisistema fueran a cambiar de opinión, así que la única opción que parecía tener Turull era la de que Carles Puigdemont y Toni Comín renunciaran a sus escaños, algo que no ha sucedido. Sin embargo, Torra no ha aclarado su afirmación.

Por lo demás, el discurso del diputado de JxCat se ha centrado en criticar a un Estado que, según él, "se viene abajo". "El Rey va desnudo y lo sabemos. No se puede tapar la regresión, el autoritarismo, la conculcación de nuestros derechos como ciudadanos europeos", ha añadido.

Torra ha suscitado el aplauso de los miembros independentistas de la Cámara, y también de los de Catalunya en Comú, cuando ha recordado que había familiares de los presos presentes en el hemiciclo. "Solo si persistimos y ganamos volverán a ocupar sus escaños", ha dicho. Y, dirigiéndose en concreto a Turull, ha subrayado: "Jordi, no fallaremos. Te lo prometemos".