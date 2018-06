Quim Torra se querella contra Alfonso Guerra por llamarle "nazi"

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este jueves una querella contra Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, "por un delito de injúrias graves cometidas con publicidad e incitación al odio". La querella, anunciada por Torra la semana pasada, es consecuencia de que Guerra llamáse al 'president' de "nazi" en una entrevista en la Cadena Ser y se ha materializado este jueves, cuando se ha presentado ante el juzgado de instrucción de Sevilla.

Según el comunicado del Govern, Torra cita el Código Penal y hace referencia al "agravante del artículo 22.4, referido a delitos por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creenzas de la víctima".

En paralelo, el 'president' ha enviado a Guerra dos libros sobre catalanes en campos de concentración: 'Els catalans als camps nazis', de Montserrat Roig; y 'Contes negres vora el Danubi', de Roc Llop. También ha adjuntado una nota para pedir a Guerra que no le vuelva a llamar nazi. "El peor insulto que pueda recibir un demócrata catalán; no solo me ofende a mí personalmente, sino a la institución que represento y tambiñen a la memoria de tantos que lucharon por la libertad y que sufrieron el horror del fascismo", ha escrito.



Concretamente, el exvicepresidente socialista aseguró que Torra "habla exactamente igual que un nazi". "Si hace tres años nos dicen que el presidente de la Generalitat sería un nazi no nos lo habríamos creído y ahora se toma con naturalidad", añadió.

Torra ya le reclamó por Twitter que retirara "inmediatamente este insulto intolerable y deleznable". Al no haber recibido la disculpa decidió recurrir a los tribunales porque considera que no puede ser que se digan cosas así y "no pase nada".