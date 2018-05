Rajoy apuesta por el "entendimiento" con Torra pero avisa de que hará cumplir la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este lunes, ante la previsible investidura de Joaquim Torra, que va a hacer un esfuerzo por “aportar entendimiento y cordura” a la nueva situación, pero al mismo tiempo ha “garantizado” que la “ley, la Constitución y el ordenamiento jurídico” se va a “cumplir”, ante los planes independentistas del candidato de JxCat.

En una breve declaración sin preguntas ante los medios de comunicación en Segovia, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la idea que ha trasmitido desde que Carles Puigdemont eligió a Torra como president temporal, que le disgustan sus reflexiones pero que va a juzgar sus acciones. "Lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas, a mí no me ha gustado, pero voy a juzgar los hechos", ha señalado.

Asimismo ha querido dejar claro, que un día como hoy, que se elegirá a un nuevo president, es "bueno" reafirmar el compromiso del Ejecutivo con la legalidad.

Por último ha hecho una "apelación a la mesura, a la tranquilidad y a dejar de lado la ansiedad, que no conduce a nada y no resuelve nada", una reflexión que podría ir destinada a Albert Rivera, quien reclama que no se levante el 155 hasta que el nuevo Govern se comprometa a respetar la Constitución.

Rajoy ha conversado esta mañana con Pedro Sánchez y ha citado al líder del PSOE el martes en La Moncloa.