Rajoy, contra las fake news

Como en las parejas mal avenidas, cualquier tema se convierte en discusión. La relación entre el PP y Ciudadanos, clave para investir a Mariano Rajoy en el 2016, pasa por un momento turbulento. En pocas semanas se han sumado varios asuntos que provocan choques diarios. Los naranjas han pisado el acelerador y, a la presión para que el presidente destituya a Cristina Cifuentes, han sumado en pocos días otros dos motivos para apretar a Rajoy: la posibilidad de que se haya destinado dinero público al 1-O, pese al control del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las supuestas concesiones al PNV para que apruebe los Presupuestos.

Albert Rivera y sus compañeros de filas llevan unos días diciendo que no quieren que Rajoy conceda más «privilegios» a los nacionalistas vascos y que no apoyarán las cuentas si lo hacen. Los de Ciudadanos, cuyos votos son indispensables para sacarlas adelante, se hacen eco de unas informaciones, no confirmadas ni por el PNV ni por el PP, según las cuales, a cambio del apoyo a los Presupuestos, esperan gestionar o cogestionar la caja de la Seguridad Social y también desean la transferencia de prisiones.

Rajoy fue tajante ayer cuando la prensa le preguntó por este asunto. El líder del PP negó la mayor, como le gusta decir a él. «Estamos debatiendo sobre una noticia que es absolutamente falsa», declaró. «Absolutamente nadie me ha hablado de las prisiones ni absolutamente nadie me ha hablado de la Seguridad Social», añadió, molesto. «Ver qué partidos políticos hacen análisis sobre cosas que no son verdad no dice nada bueno de la política en general», remató sin citar a Rivera. Es decir, a juicio de Rajoy, lo del PNV es una fake news en toda regla.

A lo largo del día, tanto el portavoz del PP, Rafael Hernando, como la vicesecretaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy, intentaron contrarrestar los ataques de Ciudadanos. Ambos denunciaron que los naranjas se están apoyando en «mentiras» para atacar a los populares.

Levy reclamó «moderación» en el lenguaje. Se refería a unas declaraciones del secretario general del grupo de Cs, Miguel Gutiérrez, en las que había exigido a Rajoy que diga la verdad sobre los gastos del 1-O y deje de «proteger» a los «golpistas». Según Gutiérrez, Carles Puigdemont «ha engañado» al Gobierno y ha malversado dinero pese al control de Montoro.

Hernando rechazó que el Gobierno esté dialogando para romper la caja única de la Seguridad Social y sobre el acercamiento de presos. «Consideran al PP gente a batir. Incluso inventándose que hacemos pactos con el PNV para beneficiar a ETA. Basta ya», añadió para insistir en que «el PNV sabe que hay determinadas cosas que no puede plantear».

Queda un año por delante hasta las municipales y autonómicas. Y muchas encuestas en el camino. A algunos se les va a hacer muy largo.