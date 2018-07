Rajoy reivindica su labor frente a la crisis económica y al desafío catalanista

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reivindicado hoy la labor de su Ejecutivo para hacer frente a los independentistas catalanes y a la crisis económica, y ha asegurado que el PP ha salido del Gobierno dejando una España "incomparablemente mejor".

En su discurso ante el congreso del partido en el que se elegirá a su sucesor, Rajoy ha asegurado que su Gobierno supo arbitrar fórmulas y "se hizo bien" ante el desafío de los independentistas en Cataluña.

Así cree que lo demuestra el hecho de que quienes lo protagonizaron están en prisión o huidos, y ninguno, entre los que ha citado expresamente al expresident Carles Puigdemont, ha vuelto a ejercer las responsabilidades que pretendían "por mucho que lo hayan intentado".

"Cataluña no se independizó y no porque no lo intentaran. No hemos necesitado alharacas ni gesticulaciones; nos ha bastado con la ley y aplicamos el 155, el que algunos decían que no se podía aplicar y ahora parece que lo han inventado ellos", ha subrayado en referencia a Ciudadanos.

En la misma línea, ha destacado que hoy todo el mundo sabe que el 155 existe y cómo se aplica y que la democracia se puede defender "con el arma más democrática y contundente que existe y que se llama la ley".

De la misma forma, ha destacado que, gracias a la gestión del PP, la situación económica de España ha cambiado totalmente, se han generado en los últimos años 2,8 millones de empleos y hay numerosos parámetros económicos que demuestran la mejoría.

"Podemos decir con legítimo orgullo que España está mucho mejor que cuando llegamos al Gobierno, incomparablemente mejor", ha recalcado.