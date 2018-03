Rajoy: "Si seguimos gobernando, las pensiones subirán seguro"

Con miles de jubilados manifestándose en las calles en defensa de sus pensiones, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado que mientras el PP continúe gobernando y se aplique su programa económico "las pensiones subirán seguro". "Dar marcha atrás no es algo que se pueda permitir este país", ha insistido. "Subirán lo que podamos", ha añadido, subrayando que le gustaría aumentar más estas ayudas. "Haremos un gran esfuerzo, pero no pueden subir lo que no podamos", ha matizado.

Rajoy ha intervenido en un acto en Marbella (Málaga) para presentar a los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades andaluzas, dando así el pistoletazo de salida para las elecciones municipales del próximo año. El objetivo, ha planteado, es recuperar los "ayuntamientos del cambio", a los que ha tildado de "sectarismo en estado puro" por tener una agenda "irrelevante" a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos e "insignificante" en lo político. "El único cambio es que se cambia en un despacho al alcalde que ha ganado las elecciones", ironizó, lamentando los "equipos de desgobierno siempre secuestrados por los más radicales".

Allí le esperaban un grupo de jubilados y pensionistas que no han dudado en abuchear a todos los asistentes al acto al grito de "chorizos". Dentro del palacio de congresos, el líder del PP no ha podido obviar el debate y ha tenido unas palabras para los pensionistas, "que han sacado el país adelante", ha dicho, "con su esfuerzo y trabajo; personas que no deben ser usadas por nadie en ningún debate".

"Las pensiones no se garantizan con discursos, ni con promesas que no se puedan cumplir, o con engaños", apuntó. "Mentir es gratis, eso está a la orden del día en el Congreso", dijo en alusión a otras fuerzas políticas que reclaman una subida de pensiones pero sin especificar de dónde vendrán los fondos. Así, retomó la tesis de la crisis económica heredada del PSOE, con la que tres millones de personas perdieron su empleo y dejaron de cotizar. "Eso con el PP no va a pasar, porque mantendrá las políticas económicas que nos permitirá mantener y mejorar servicios públicos", intentando mandar un mensaje de calma a quienes les acusan de acabar con estas ayudas. "Estad tranquilos, que seguiremos haciendo las cosas bien y disfrutando sistema pensiones", apuntó.

"Extremismo" del PSOE

El presidente del Gobierno se refirió en su intervención también a la derogación de la prisión permanente revisable, cuyo debate en el congreso ha coincidido con la noticia del asesinato del pequeño Gabriel Cruz en Almería. Rajoy ha anunciado que seguirán "dando batalla" para mantener esta fórmula en el Código Penal durante el proceso de tramitación, instando al PSOE a que revise su apoyo a la derogación y "no se instale en el extremismo, porque no conduce a nada positivo".

"No es comprensible su posición, porque muchos socialistas en Europa lo han apoyado", insistió, mostrando su esperanza en que el PSOE "rectifique y cambie de criterio y opinión como Ciudadanos", porque a su juicio, "sería un paso atrás que los españoles no se merecen".