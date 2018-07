El rector de la URJC declara que el consejero de Educación le pidió el acta del TFM de Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, declaró ante la jueza que instruye el 'caso del máster' que el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, le pidió "reiteradamente" el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, manifestando que sus llamadas y las de su secretaria fueron "bastante numerosas".

"Era bastante insistente". Así lo manifestó el pasado 21 de junio durante su declaración como testigo ante la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, tal y como se desprende del contenido de parte de la declaración en un vídeo, que publica este miércoles 'eldiario.es'.

En un momento del interrogatorio, la jueza Carmen Rodríguez-Medel le pregunta si recuerda lo que le transmitió el consejero en relación al hecho de que el acta del TFM no se hubiera archivado. "No, me pidió reiteradamente que se lo enviara y, además, diría que fue bastante insistente", aseveró entonces.

Además, explicó que entonces llamó en dos ocasiones al director del máster, Enrique Álvarez Conde, mientras que la secretaria del consejero llamaba "insistentemente" a su secretaria. "Pero lo hacía con la solicitud de que le enviaríamos el acta", apuntó.

"Recuerdo que las llamadas de Rafael y su secretaria fueron bastante numerosas y yo solo llamé dos veces. Conde me dijo que me la enviaba ahora mismo, que la estaba buscando", añadió.

Máster de Pablo Casado

Durante el interrogatorio, la instructora también le preguntó acerca de las presuntas anomalías detectadas en las convalidaciones del máster del candidato a la presidencia del PP Pablo Casado.

Al respecto, Ramos reconoció que "no se le pudo convalidar nada" a Casado tras leer en la sala de vistas el Real Decreto de 2005 que se debió aplicar en esa época, concluyendo que lo que se hizo fue "irregular".

La jueza investiga en una pieza separada las presuntas irregularidades en materia de convalidaciones a varios alumnos que cursaron el máster de Derecho Público del Estado Autonómico.

"Leyendo esto entiendo que sí se debía aplicar. Si he entendido bien, no se le pudo convalidar nada, es irregular", afirmó ante las partes.

Tras ello, la jueza le preguntó si le consta que se le convalidaran 40 de los 60 créditos. "Sí", le responde Ramos, a lo que ésta le expone que si entendían aplicable el Real Decreto de 2007, éste exige que los máster "siempre finalicen con un Trabajo Fin de Máster".

"¿A usted le consta si en la edición de Casado hubo defensa? Lo desconozco", le contesta.