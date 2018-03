Riera sugiere que la CUP mantendrá su abstención si no se acuerda un programa de gobierno "republicano"

El diputado de la CUP Carles Riera ha indicado este jueves que si en la reunión que su formación mantiene con Junts per Catalunya (JxCat) y ERC esta mañana en el Parlament no se avanza hacia un programa de gobierno "republicano" difícilmente el consejo político del partido cambiará su posicionamiento. Es decir, que se mantendrán en la abstención, con lo que Jordi Turull no conseguirá ser investido 'president' en la primera votación, para la que necesita mayoría absoluta.

"Si llegamos a un acuerdo nítidamente republicano y a la decisión de no seguir reculando ante los tribunales y la represión del Estado, será mucho más fácil que el consejo político pueda modificar su posición", ha manifestado Riera en declaraciones a TV-3.

La CUP decidirá si vota favorablemente a Turull como candidato a la presidencia de la Generalitat en una reunión de su consejo político que se celebrará este mismo jueves a las 15 horas, dos horas antes del inicio del pleno, manteniendo el suspense hasta el final.

Así, Riera ha asegurado que "la posición de la CUP sigue siendo la de las cuatro abstenciones" y ha dicho que así se lo trasladó al presidente del Parlament, Roger Torrent, cuando este le comunicó que hoy se celebrará el pleno del investidura del candidato de Junts per Catalunya.

Ha señalado, en relación con las reuniones mantenidas ayer con los otros dos grupos independentistas, que "los avances (en las negociaciones) son escasos", aunque "se ha reabierto una puerta" y "es significativo que el diálogo se haya retomado".

"Contexto excepcional"

De esta forma, ha detallado que el consejo político de los anticapitalistas no se celebra porque haya ahora sobre la mesa una nueva propuesta de JxCat y ERC, sino que se reúne por el "contexto excepcional" que supone la posibilidad de que Turull sea inhabilitado si se le imputara el delito de rebelión en la vistilla prevista para este viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Riera ha reiterado que el candidato por el que la CUP votaría favorablemente es el 'president' cesado y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ya que su investidura implicaría "desobedecer" al Estado.

Ha lamentado así la decisión "ni prudente ni acertada" de Torrent de convocar el pleno hoy sin estar garantizada la investidura de Turull, ya que de esta forma comienza a correr el plazo de dos meses para formar Govern y si se quiere "hacer república", ha señalado, "se necesita tiempo". "¿A qué viene convocar un pleno con tanta prisa?", se ha preguntado.