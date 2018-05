Rivera pide a Rajoy elecciones en otoño si no quiere que negocie con Sánchez

Albert Rivera ha pedido a Mariano Rajoy que si quiere que Ciudadanos descarte la posibilidad de apoyar a Pedro Sánchez debe salir públicamente y anunciar que convocará elecciones "en otoño". Ahora mismo, con la moción de censura, el presidente del Gobierno no podría llamar a las urnas oficialmente, pero sí que podría expresar su deseo de hacerlo. Con ese gesto, según ha explicado Rivera, él dejaría de pensar en respaldar al PSOE en su intento de derribar a Mariano Rajoy.

Tras conocer la sentencia de la Gürtel que condena al PP y duda de la credibilidad del propio presidente del Gobierno en su declaración ante la Audiencia Nacional, Rivera considera que la legislatura y el pacto e investidura han quedado "liquidados". Por eso invita a Rajoy a que convoque elecciones, "dándole la voz a los españoles". Rivera quiere aprovechar su buen ritmo en las encuestas y desea que las urnas se abran cuanto antes, una prisa que no tienen ahora mismo ni el PSOE ni el PP.

Si Rajoy se "enroca" y no da ese paso, el presidente de Ciudadanos pasará al 'plan B', que será intentar negociar con el PSOE (si es que alguien le llama, poque él ha asegurado que no telefoneará a Sánchez) para poner condiciones a su apoyo a la moción de censura (que se debatirá este jueves y viernes). Y tiene varias reclamaciones que hacerle: "Aplicar el 155, que salgan los Presupuestos, una fecha para las elecciones y un candidato independiente [que sería de facto el presidente del Gobierno con el único mandato de firmar el decreto de convocatoria de las generales]". Los naranjas no han dado ninguna pista de quién podría ser ese jefe del Ejecutivo transitorio.

¿Presentación de su propia moción?

También hay un 'plan C', que Ciudadanos no acaba de concretar cómo llevaría a cabo. Consistiría en que Rivera presente su propia moción de censura, algo para lo que necesita la firma de 35 diputados del Congreso y su grupo parlamentario solo tiene 32. ¿Dónde podría localizar esos tres apoyos? Difícil entre los partidos nacionalistas e independentistas, imposible en el PP y en el PSOE. Hipotéticamente, Podemos podría prestárselos, ya que también ha empezado a defender este lunes la opción de una moción instrumental con el único fin de convocar elecciones.

Más sentencias sobre corrupción en el PP

Rivera ha avisado a Rajoy de que dispone de una una cuarta opción si decide seguir inmóvil y si la moción fracasa: mantenerse en la Moncloa y "agonizar". Una posibilidad que tampoco disgusta a los naranjas, según fuentes de la dirección, porque el líder del PP deberá bregar durante los próximos meses con más sentencias sobre la corrupción en su partido. Al caer está, de hecho, una sobre financiación ilegal en el PP valenciano.

El dirigente catalán ha asegurado con sorpresa que ni Sánchez ni Rajoy le han telefoneado en estos días.