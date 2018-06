Robles cree que los presos catalanes deben estar cerca de sus familias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que las personas privadas de libertad deben estar «lo más cerca posible de su entorno y su familia», en referencia a los políticos catalanes encarcelados, y ha asegurado que si el Gobierno tiene que tomar decisiones «valorará las circunstancias». En una entrevista publicada por el diario ‘El Mundo’, la ministra de Defensa ha destacado que «es un principio de ley general penitenciaria que la gente esté lo más cerca posible de su familia» y ha matizado que, en el caso de los presos etarras, ETA ha sido derrotada por la sociedad y «esa derrota no puede tener ninguna contraprestación política».

Sobre la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo en la Generalitat, Quim Torra, Robles ha asegurado que «fuera del marco de la Constitución no hay ninguna posibilidad de diálogo» y mantiene que «lo que no esté en el marco constitucional no encontrará apoyo». «Eso no excluye que podamos abordar una reforma de la Constitución hacerla más moderna», ha afirmado.