Rodríguez admite que la dirección podría intervenir en Podemos Andalucía

La coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a ser aspirante a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha admitido este lunes que, "con los estatutos en la mano", la dirección nacional del partido podría intervenir en las primarias en Andalucía que se cierran este 16 de julio, aunque ha asegurado que "no sería lo esperable".

"Con los estatutos en la mano habría un cumplimiento estricto de los mismos, y en cualquier caso no sería lo esperable porque entiendo que lo que tendría que haber sería una relación fluida entre la dirección andaluza y la dirección nacional", ha subrayado en declaraciones en 'Onda Cero'.

Las votaciones se iniciaron el pasado 10 de julio por vía telemática y tiene como candidatas a Rodríguez y a la diputada por Huelva de Unidos Podemos en el Congreso y líder de la plataforma 'Defender Podemos Andalucía', Isabel Franco, que es afín al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

La dirección estatal del partido recibió con "preocupación" y "alarma" el movimiento de Rodríguez consistente en nombrar a tres de sus principales colaboradores representantes legales del partido 'Marea Andaluza', que registró el pasado mes de enero en el Ministerio del Interior.

"No queremos ser una mera sucursal"

En esta línea, Rodríguez ha defendido que desde su candidatura se busca ser "Andalucía en Podemos y no Podemos en Andalucía" y ha asegurado que los andaluces no pueden ver al partido en la región como "una mera sucursal de una fuerza política nacional".

"Tenemos solvencia suficiente para liderar nuestro propio proyecto, con capacidad de tomar decisiones y autonomía, aunque dentro, lógicamente, del marco general de Podemos", ha señalado, en relación a la posible existencia de desavenencias con Iglesias.

Por otra parte, Teresa Rodríguez ha sentenciado que las primarias de Podemos en Andalucía van a tener "10 veces más participación que el mismo proceso de Ciudadanos en Andalucía" y por tanto, ha defendido que "son más impredecibles". "Tendremos una participación más lustrosa que el PP y Ciudadanos", ha zanjado.