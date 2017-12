Sánchez dice que es la hora de que Rajoy se mueva y dé un solución política

«No se puede ser grande a nivel nacional siendo una anécdota en Cataluña». Así de contundente se mostró Pedro Sánchez con el PP, hurgando en las «debilidades de un proyecto que tiene menos apoyos en Cataluña que una fuerza antisistema». Durante su comparecencia junto a Miquel Iceta para valorar los resultados de los comicios y el escenario que se dibuja, el líder del PSC se encargó de hacer la autocrítica de la campaña socialista, mientras que el del PSOE aprovechó para hacer sangre con el descalabro electoral del partido de Mariano Rajoy, al que le reclamó una «solución política».

Desde su punto de vista, la única manera de «ganar al independentismo» pasa por que Rajoy mueva ficha. «Ha llegado la hora de que el Gobierno asuma responsabilidades y proponga una solución política (...). Está en peligro la convivencia en Cataluña y la recuperación de la economía española», remató Sánchez.

La autocrítica de la campaña del PSC la dejó para el primer secretario del PSC. Iceta ha logrado frenar 18 años de caída en votos y escaños de su partido en las elecciones al Parlament, pero no se ha traducido en la remontada esperada. «Quizás no hemos contado con la excepcionalidad de estas elecciones, no hemos generado suficiente confianza en los sectores populares no independentistas y la tercera vía no se ve aún como la solución para superar una situación tan polarizada», reflexionó Iceta. Eso sí, Sánchez e Iceta recordaron que el independentismo sigue sin superar el umbral del 50% de apoyos.