Santamaría pide a los compromisarios que respeten el voto de los afiliados

Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido a los compromisarios que esta mañana decidirán quién es el sucesor de Mariano Rajoy que respeten el voto de la militancia y la elijan a ella como presidenta del PP. La candidata, ganadora en la primera fase por solo 1.500 votos, se enfrenta a Pablo Casado por el liderazgo del partido.

"Yo he venido a pedir vuestra confianza, con humildad, pero no he venido con las manos vacías, vengo con experiencia y trayectoria, en el Gobierno y en la oposición. Pero sobre todo vengo con la legitimidad del voto de nuestros afiliados. Tenéis la posibilidad de enmendarlo pero os he aportado algunas razones para ratificarla", ha declarado en el atril del 19º congreso del PP que hoy finaliza en un hotel de Madrid.

Santamaría ha anunciado que la exministra de Trabajo Fátima Báñez será su secretaria general si hoy gana el cónclave.