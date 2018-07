Santamaría pide a los compromisarios que respeten el voto de los afiliados

Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido a los compromisarios que esta mañana decidirán quién es el sucesor de Mariano Rajoy que respeten el voto de la militancia y la elijan a ella como presidenta del PP. La candidata, ganadora en la primera fase por solo 1.500 votos, se enfrenta a Pablo Casado por el liderazgo del partido.

"Yo he venido a pedir vuestra confianza, con humildad, pero no he venido con las manos vacías, vengo con experiencia y trayectoria, en el Gobierno y en la oposición. Pero sobre todo vengo con la legitimidad del voto de nuestros afiliados. Tenéis la posibilidad de enmendarlo pero os he aportado algunas razones para ratificarla", ha declarado en el atril del 19º congreso del PP que hoy finaliza en un hotel de Madrid.

Santamaría ha anunciado que la exministra de Trabajo Fátima Báñez será su secretaria general si hoy gana el cónclave y que Fernando Martínez-Maillo, actual coordinador general; los exministros Íñigo de la Serna e Íñigo Méndez de Vigo, el exdelegado del Gobierno Enric Millo tendrán un papel clave en la estructura del PP.

"Los enemigos están ahí fuera"

En un largo discurso, la exvicepresidenta se ha postulado como la 'candidata de las bases' y ha vuelto a repetir que considera que es la que tiene más posibilidades de ganar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. "Mi legitimidad está en los afiliados, y mi lealtad, con el partido. Es la única lealtad que entiendo y que exijo. Yo también soy leal", ha dicho en referencia a la promesa que hizo la víspera Mariano Rajoy y la pulla indirecta a José María Aznar por sus interferencias estos últimos años.

Santamaría ha repetido en varias ocasiones durante su intervención que sus "enemigos" no es Casado ni están en el PP. "Están ahí fuera, son los socialistas, los populistas y los independentistas", ha dicho entre aplausos y gritos de "presidenta, presidenta".

Dardo a Casado por no integrarse

La aspirante a la presidencia del PP, que ha reclamado sin éxito a su oponente una candidatura única durante la campaña, se ha comprometido a "integrar" y ha dejado "espacios" libres en las listas a la junta directiva nacional y el comité ejecutivo que ha presentado al no dar los 55 nombres de los elegidos que podía haber nombrado esta mañana.

En este contexto ha lanzado un dardo directo a Casado al decir que, si ella hubiera quedado en segundo lugar en la primera vuelta, como es el caso del diputado, ella se habría integrado en su equipo. "Yo no estaría en esta tribuna", ha declarado. La mayor parte de los compromisarios se han puesto en pie al grito de "unidad, unidad".

"Tengo voluntad de acordar. A mí no me ha faltado ni me falta ni faltará. Todos somos un equipo. No pregunto ni preguntaré a nadie cuál era la opción que apoyaba", ha continuado antes de señalar los dos requisitos que exigirá a sus colaboradores: "Lealtad con el PP y ganas de trabajar por él y por España".