Solana: «No estoy contento con mi partido y vosotros, tampoco»

El exministro socialista Javier Solana ha expresado hoy su descontento con el PSOE y ha llamado a la unidad, a recuperar la cercanía con los ciudadanos y a defender los valores tradicionales del partido que siguen siendo los mejores para liderar las soluciones que requiere el momento actual.

«No estoy contento con mi partido, y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido», les dijo Solana a los alrededor de 400 asistentes a la Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera, que celebra el PSOE desde ayer en la Nave Boetticher de Madrid hasta mañana como foro de reflexión antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo año.

Especialmente, criticó la decisión del grupo parlamentario del Congreso de abandonar el pacto educativo, sobre el que cree que habría que haber seguido «sentados y pelear, pelear y pelear».

También con la imagen dada el jueves en el debate sobre la prisión permanente revisable, en el que perdieron «mucho», «seguramente los que más», añadió.

«Ese debate lo deberíamos haber ganado y lo hemos perdido, como el de la educación», lamentó Solana, que incidió en la necesidad de hacer todo lo posible para que todos los socialistas estén contentos con el partido. Para ello, defendió que tienen que estar unidos, pensando en el futuro y comprometidos con la sociedad local, nacional e internacional «en lo pequeño y en lo grande».

«Si no, estaríamos perdiendo una riqueza que tenemos metida dentro de nuestras vidas y que la estaremos dilapidando en vez de hacerla fructificar», advirtió.

Subrayó que los valores de la socialdemocracia -justicia, solidaridad, respeto al otro y búsqueda de soluciones- son «hoy más importantes que nunca». E incidió en que, si los socialistas no son capaces de vivir con esos principios, perderían «completamente el sentido de la dirección». Por eso, les animó a «caminar todos en la misma dirección para trabajar». «Y hay que trabajar mucho; si no, no saldremos adelante», subrayó.

En su opinión, el PSOE, al igual que el resto de partidos socialistas europeos, se encuentran en una situación difícil debido a la pérdida de apoyo ciudadano. Pero asegurado que hay razones «muy objetivas» para pasar del «modo tristeza» al «modo optimista», puesto que siguen teniendo soluciones basadas en sus principios que son los «mejores».