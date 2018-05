«Solo con desobediencia habrá república»

Conscientes de que la investidura de Quim Torra como nuevo president de la Generalitat está en sus manos, los anticapitalistas no ha dudado en cargar contra JxCat y ERC por no haber puesto en jaque al Estado. «Estamos ante el cuarto candidato es porque no han querido desobedecer al Estado para investir a Puigdemont», espetó Carles Riera. Sin rodeos, les reprochó haber presentado un nuevo postulante «para que el Estado lo acepte y el Borbón lo rubrique», un acto que tildó de «vasallaje en el sentido contrario al 1-O». Sin moverse un ápice de sus postulados, cuestionó la voluntad «republicana» de sus aliados en su programa de gobierno. «No hay plan ni medidas para hacer efectiva la república», aseguró.

Riera pidió devolver el protagonismo a la ciudadanía y afirmó que no desistirán. «Nosotros seguiremos fieles al mandato del 1-O y del 3-O. Si quieren buscarnos, ya saben dónde estaremos», señaló, y no ha rehusó indicar que «por falta de capacidad y voluntad real del soberanismo hegemónico» Cataluña no es una república.