Susana Díaz, "fuerza y esperanza"

Imparable tras el acto con alcaldes socialistas del pasado 11 de febrero en Madrid, la carrera de la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz para liderar el PSOE tiene ya su propio video de presentación en el que se incide en su liderazgo y se la humaniza para tratar de romper esa imagen promovida en diversos ámbitos de candidata del aparato. Porque Díaz es mujer, madre e hija, además de jefa del Ejecutivo, se desgrana en las imágenes con una música de tono épico, augurando la batalla que se avecina. E ilusiona porque gana elecciones. El video llega justo antes del acto del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, momento tras el cual Díaz podría realizar formalmente el anuncio de su candidatura.

#SusanaDíaz habla claro y explica el chantaje del gobierno central. Aun así dice que en Andalucía #HabráOposicionesSíoSí. pic.twitter.com/LU8QDJnYu3 — Ismael Perea ® (@iperea) 13 de febrero de 2017

Junto a imágenes de momentos cotidianos en actos de partido o institucionales, el montaje incluye escenas de sus triunfos electorales y testimonios de militantes anónimos, una joven y un señor de mediana edad, que resaltan sus “ganas de trabajar” y que “hay que aprovechar la oportunidad que nos están brindando”, aludiendo a la responsabilidad de enderezar el rumbo del partido.



CÍRCULO MÁS CERCANO



Aunque oficialmente en el PSOE-A se han desmarcado de la confección del video, titulado “Esperanza y fuerza”, si es verdad que los primeros en difundirlo han sido personas muy allegadas a la presidenta. El primero, Ismael Perea, gerente de la red habilitada por la Junta de Andalucía para fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y secretario de organización en un pueblo aledaño a Sevilla. Perea saltó a la luz pública el pasado verano como responsable del ejercito de “zombies virtuales”, perfiles falsos y automatizados, que inundaron las redes sociales de comentarios a favor de la presidenta y en desprestigio de sus oponentes, ya fueran el PP o el entonces secretario general socialista Pedro Sánchez.

La otra encargada de promover el video ha sido Verónica Pérez,secretaria provincial del PSOE de Sevilla y una de las personas de la máxima confianza de Díaz. Pérez se dio a conocer cuando en los días tumultuosos en los que dimitió la mitad de la ejecutiva federal socialista intentó entrar en Ferraz comopresidenta del Comité Federal al grito de “yo soy la única autoridad del PSOE”. Nada más lanzar el video en redes sociales, alcaldes andaluces y cargos socialistas, alguno incluso en el Consejo de Gobierno, como el responsable de Medio Ambiente José Fiscal, contribuían a difundir el video promocional con lemas como #CompromisoSocialista, #UnPSOEganador y #SusanaIlusiona.



NO DEJAR ESPACIOS



La aparición del video coincide en el tiempo con los preparativos del acto del PSOE-A para celebrar el Día de Andalucía, el próximo 4 de marzo, que en esta ocasión tendrá un marcado tinte nacional por cuanto coincide con el décimo aniversario de la aprobación del estatuto de Autonomía y con el segundo de su triunfo en laselecciones regionales. El escenario perfecto para lanzar su proyecto de España y la candidatura a las primarias, según han señalado algunas fuentes socialistas, que apuntan a que Díaz ha decidido adelantar públicamente sus intenciones aunque el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, insiste en que ellos solo están preparando el día de la comunidad.

El adelanto del anuncio, previsto inicialmente para cuando la comisión gestora convocara formalmente las primarias, indica por tanto que la andaluza no está dispuesta a dejar más espacio a las candidaturas dePedro Sánchez y Patxi López, ya en plena campaña. Para ello, Díaz ha esperado a que pase la celebración andaluza y desde la oposición no se la pueda acusar de no pensar en la región. Y además, ya ha logrado cerrar el frente que tenía abierto con las mareas blancas, que se ha saldado con la dimisión de parte de la cúpula de la Consejería de Salud, el compromiso de paralizar las fusiones hospitalarias que encendieron la mecha de las protestas ciudadanas y la celebración, tal y como pedía la oposición, de un pleno monográfico sobre los problemas de la sanidad en la comunidad. Las mareas verdes, que amenazaban con abrir un nuevo conflicto en laeducación concertada, también han quedado neutralizadas al asegurarse que no se cerrarán aulas. Por lo tanto, nada empaña ya el acto para que Díaz dé el paso.