Torra lidera la manifestación a favor de la libertad de los políticos presos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, exigió la libertad de los «presos políticos» ante la «indecencia» de la justicia española. Torra participó ayer en la manifestación convocada en Barcelona por la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación Catalana de Derechos Civiles (ACDC) para reclamar la libertad de los presos independentistas, y a la que asistieron miles de personas –110.000 según la Guardia Urbana, 200.000 según los organizadores– bajo el lema Ni prisión ni exilio, os queremos en casa.

Torra denunció «el relato ficticio con el que el Estado ha estado construyendo una rebelión que no existió y que saltó por los aires el pasado jueves», cuando la justicia alemana aceptó extraditar al expresidente Carles Puigdemont a España por malversación pero no por el resto de delitos que le imputan al Estado, entre ellos el de rebelión.

«Estamos aquí otra vez y saldremos las veces que hagan falta para reclamar una y otra vez que nuestros presos políticos estén libres, que nuestros exiliados vuelvan a casa y que el derecho de autodeterminación de Cataluña no sea criminalizado», sostuvo Torra, quien ayer cumplía dos meses de su investidura como presidente catalán. «Ganaremos porque hemos ganado en Europa, seguiremos en Escocia, ganamos en Bélgica y ganaremos en Suiza», recalcó, eufórico, a la vez que criticó que «cuatro países de Europa están juzgando de una manera determinada y España pretende hacerlo de otra. Cada minuto que nuestros presos estén en la cárcel y no en sus casa con su familia y amigos es una auténtica indecencia y no lo permitiremos», insistió.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, instó a la Fiscalía y a la nueva fiscala general del Estado, María José Segarra, a «retirar las acusaciones de rebelión» contra los procesados ??por el caso del 1-O. En una entrevista a la ACN, Torrent consideró que «visto lo que dicen los tribunales europeos, queda cada vez más claro que para la fiscala general del estado es imperativo que retire acusaciones que son absolutamente mentira y que no se cree nadie más que Llarena». «Ahora tiene una oportunidad para demostrar que quiere un diálogo franco, sincero y en términos democráticos. Tiene la oportunidad de demostrarlo retirando las acusaciones por rebelión», sentenció.

PETICIÓN A SÁNCHEZ / La manifestación estaba encabezada, además, por familiares de los presos y huidos, así como por el expresidente Artur Mas y los líderes de ANC y Òmnium. Puigdemont había alentado por la mañana, a través de un vídeo, a la participación. Frente a la antigua cárcel Modelo, donde concluyó, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez que inste a la Fiscalía a retirar cargos y a «liberar a los rehenes». Paluzie acusó directamente al juez a Llarena de «inventarse un delito».