El único candidato sin cargos en el partido

José Luis Bayo se ha presentado como el candidato de «las bases» y cree que es un punto a favor no ostentar ningún cargo en el partido. «No traigo mochila de absolutamente nada», declaró. Por ahora es el único que ha presentado los avales: 350. El resto de aspirantes lo harán a lo largo de hoy. Bayo no descarta retirar su candidatura si llega a acuerdos con otros candidatos. El expresidente de Nuevas Generaciones lamenta que el partido no pueda debatir durante más tiempo. De hecho pidió que el congreso extraordinario se celebrara en septiembre para «rearmar el partido ideológicamente».