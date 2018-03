La universidad abre ahora expediente por el máster de Cifuentes

La Universidad Rey Juan Carlos ha ordenado la apertura de una investigación reservada para analizar la polémica del máster cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. El rector, Javier Ramos, ha ordenado ese estudio con el compromiso de recabar y transmitir toda la "información fidedigna"

Mientras tanto, Cristina Cifuentes se atrinchera. La presidenta de Madrid no aportará más información sobre su máster porque considera que esas concreciones, que le exige la oposición, solo servirían para dar mayor pábulo al escándalo. Para muestra, su actitud este jueves. Entró y salió del pleno de la Asamblea madrileña desconocida, lejos de su carácter resuelto, aparentemente aturdida, sin hacer una sola declaración.

En su nombre habló el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, quien advirtió que ponen punto y final. Consideran que toda la información aportada por Cifuentes en el comunicado que hizo público la medianoche del miércoles y las explicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos son suficientes. “Solo hay interés en que sea una cacería y un linchamiento”, criticó, y aseguró que “sobra cualquier tipo de aclaración” puesto que solo serviría para “estirar el chicle”. No aportará, por lo tanto, el trabajo de fin de máster que probaría que no le atribuyeron notas a posteriori sin haberlo presentado.

La idea de zanjar el asunto, sin embargo, no tiene visos de prosperar. La realidad se prevé mucho más dura para Cifuentes. La oposición está determinada a convocar un pleno extraordinario para que la presidenta arroje luz sobre las contradicciones que perduran en el caso más allá de su comunicado y de la rueda de prensa de la universidad. De hecho, Ciudadanos ha registrado este jueves la petición de comparecencia.

El dos de abril el PSOE, Ciudadanos y Podemos llevarán a la Mesa de la Asamblea la propuesta para ese monográfico y, salvo sorpresa, la fecha se fijará para la siguiente semana. El PP no tendrá fuerza para volver a impedirlo. Este miércoles sí que evitó que en el pleno del jueves hubiese preguntas a Cifuentes sobre el asunto del máster, puesto que para cambiar el orden del día se requiere unanimidad. La suma de PSOE, Ciudadanos y Podemos, sin embargo, es suficiente para convocar un pleno extraordinario la semana del diez de abril.

Dos asociaciones estudiantiles han presentado una denuncia para que se investigue el polémico máster y han remitido un escrito a la Fiscalía de Madrid.

Mientras tanto, el PP salió a defenderla, tras un día de llamativo silencio que disparó todas las alarmas sobre fuego amigo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró "bastante razonables" y "convincentes" sus explicaciones y aseguró que cuenta "con el apoyo de todos" en el PP. Descartó que haya fuego amigo dentro de las filas del PP para erosionar la figura de Cifuentes. "No tiene sentido trabajar para que le pasen cosas malas".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también salió en su defensa y señaló que "no hay ningún género de dudas" de "la honradez" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni de la Universidad Rey Juan Carlos, donde cursó el máster cuyas calificaciones han sido puestas en duda.

Contradicciones y lagunas

La oposición en la Asamblea de Madrid, en cambio, le exige explicaciones de inmediato tras que eldiario.es destapara el caso. El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, considera que no son suficientes ni las respuestas del rector de la Universidad Rey Juan Carlos ni de la presidenta. Pide que Cifuentes acuda a sede parlamentaria a arrojar luz porque, a su juicio, existen "lagunas y contradicciones".

Ciudadanos pide también explicaciones. Considera que la posible falsificación de notas académicas "es un delito gravísimo de ser cierto" y por eso exige a Cifuentes pruebas. Su portavoz, Ignacio Aguado, ha advertido que su partido ya ha hizo caer al Gobierno en Murcia y ha insistido en que "no le temblará el pulso" si hubiera que "exigir dimisiones en Madrid". El apoyo de la formación de Albert Rivera es clave en los equilibrios de la Asamblea de Madrid.

Podemos pide directamente la dimisión de la presidenta. Su portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, ha vuelto a solicitarla este jueves, en la entrada del pleno. "24 horas después no ha dado una información seria. Colgarse un video de selfie a las doce y media de la noche no parece una explicación seria para una presidenta de Gobierno", ha señalado. Se refería al vídeo grabado por ella misma anoche en el que anunciaba que no piensa dimitir.