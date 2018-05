Valls decidirá este verano si opta a la alcaldía de Barcelona

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este lunes en el diario 'L'Opinion' que este verano decidirá si acepta la oferta de encabezar la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona en 2019.

"Tomaré mi decisión este verano", ha indicado el exjefe del Ejecutivo galo, nacido en la capital catalana hace 55 años.

Ciudadanos le ha propuesto la configuración de una lista electoral que pueda sumar el máximo de sensibilidades políticas diferentes para poder ser la alternativa a una eventual candidatura independentista unitaria en el Ayuntamiento de Barcelona y a la actual alcaldesa, Ada Colau (Barcelona en Comú).

"Barcelona es una ciudad que es una marca internacional increíble, conocida en todo el mundo. (...) Desde un punto de vista intelectual, ser elegido en Barcelona simboliza Europa en la práctica", ha añadido el primer ministro de Francia entre marzo de 2014 y diciembre de 2016.

Visita a Barcelona

El político galo estuvo la semana pasada en Barcelona para analizar las opciones de éxito de esa candidatura unitaria constitucionalista a la alcaldía.

Valls ha admitido que una eventual derrota no le asusta: "He sido tratado de nazi en las redes, no veo qué puede haber peor", ha indicado en 'L'Opinion'.

Recién separado de la violinista francesa Anne Gravoin, tras ocho años de matrimonio y doce en total de vida en común, y en el inicio de una nueva relación con la diputada de La República en Marcha (LREM) Olivia Grégoire, añadió que para él está en juego también "un cambio de vida personal".