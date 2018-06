Valls pide ante Aznar la unión contra los populismos: el nacionalismo es la guerra

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha pedido este jueves a los "grandes partidos" que se unan contra los movimientos populistas, porque con ellos "no hay alianza posible", pero además ha dicho que "el nacionalismo es la guerra" y que las visiones separatistas rompen la democracia, "en peligro de muerte".

Valls, que ha sido invitado por el expresidente José María Aznar a pronunciar el discurso de clausura del programa de máster del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), organización que preside, ha puesto el acento en las próximas elecciones europeas y ha instado a acuerdos ante la posibilidad de que los populistas se conviertan en 2019 "en la segunda fuerza en el Parlamento Europeo".

"Hay que salir de las lógicas políticas tradicionales", ha dicho Valls, que ha aludido, a nivel europeo, al PP y al PSOE, a los que ha pedido que sean capaces de "avanzar juntos" ante la amenaza populista.

El ex primer ministro francés, que no ha desvelado a preguntas de los periodistas si finalmente aceptará ir como candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, también ha reivindicado "políticas fuertes" en emigración pero con un mensaje claro a los dirigentes europeos: "No se pueden abrir fronteras sin cerrar fronteras, hay que protegerse del terrorismo y la emigración".

Dificultades en la UE

Valls ha reconocido la dificultad de gobernar en el seno de la Unión Europea, de "imponer" políticas en unos Estados cuando "algunos no quieren avanzar", si bien ha considerado que recurrir el referéndum "no es fácil". "Ya conocemos la experiencia", ha dicho.

En su conferencia, el exministro ha admitido que la democracia es "el peor de los sistemas pero el único que tenemos" y ha insistido en "nuevas alianzas" ante el choque populista, porque el separatismo en Europa "no tiene futuro". Y se ha dirigido a los "grandes partidos de izquierda y derecha" que, si renuncian a este relato, contribuirán al triunfo de los populismos.

En definitiva, Valls ha pedido "valor y visión de futuro" a los dirigentes españoles y europeos para afrontar múltiples retos en la construcción europea. Y ha asegurado que "la política en general y la democracia en particular no pueden afrontar el futuro sólo con programas económicos. Necesitamos una visión que tiene que basarse en valores".

El conferenciante invitado el año pasado por Aznar para clausurar el programa de máster fue el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.