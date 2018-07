Valtònyc queda en libertad mientras la justicia belga decide sobre su extradición

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, ha quedado en libertad después de personarse ante el juzgado de instrucción de Bélgica para dar cuenta sobre la euroorden de arresto que efectuó la justícia española contra él. El cantante permanecerá en libertad mientras este tribunal resuelva la petición de extradición. Valtònyc está condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos de amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por el contenido de sus canciones.

La reoslución judicial ha sido difundida por uno de los miembros de su defensa, Simon Bekaert, que ha destacado en un mensjae en las redes sociales que el juez ha dictaminado que no necesita custodia policial.

Another day, another case. This morning #Valtònyc presented himself for the Belgian judge of instruction due to EU arrest-warrant Spain issued. Judge ruled no need to put him in police custody. Another judge will rule over the extradition later. Meanwhile free on Belgian soil.