Vara le dice a Sánchez que España no es un Estado plurinacional de 17 trozos

Sí, esto es muy difícil de entender. Le eligen y cuando empieza a tener criterios en consonancia con el electorado, le fulminan en un golpe de poder insólito. Tampoco se comprende esa adhesión incondicional a una persona que aún no se ha dignado hablar con claridad sobre sus proyectos. Y criticar a Pedro Sánchez por declararse de izquierdas sin resquicios, es totalmente incoherente y absurdo puesto que los oficialistas han propiciado que actualmente gobierne una derecha que tantísimo daño está haciendo a los ciudadanos de a pie, con el beneplácito de este psoe que defiende el Sr. Vara. Pues no lo duden, la mayoría de los tradicionales votantes de este partido no votará jamás a quienes consideran que les ha traicionado.