Un 'youtuber' andaluz cambia su residencia a Andorra para pagar menos impuestos

Lolito Fernández pasó de ser un personaje totalmente anónimo, sin estudios y un futuro poco prometedor, como ha reconocido en alguna entrevista, a ganar en muy poco tiempo ingentes cantidades de dinero como ‘youtuber’ y “videojugador”, un auténtico héroe en el ‘Fortnite’, el juego ‘online’ con millones de seguidores en el mundo. Su última gesta: concentrar a más de 400.000 espectadores en una partida multitudinaria organizada por El Rubius.

Lolito Fernandez, hace un año era convencido votante de Podemos.

Un año después y con unos cuantos cientos de miles de euros de ingresos anuales de más, se va a vivir a Andorra para pagar menos impuestos.

Lolito Fernández dice que se va a Andorra para pagar menos impuestos porque España "le dio poco" mientras dice que se siente orgulloso de ser Español.



El malagueño acaba de anunciar su traslado a Andorra. Y ante las críticas, que insinúan que pretende evadir impuestos, el ‘youtuber’ andaluz aseguraba en un vídeo –ahora eliminado- que pagará lo que corresponda. “Me voy a Andorra porque aquí en España se paga hasta un 50% de impuestos, o eso me han dicho”, explicaba el joven, quien añadía que España le ha dado “muy poco”, que ha siempre ha sido “un desgraciado” y que apenas ha ido al instituto.

Fernández ha recibido algunas críticas en redes sociales como Twitter. "Hace un año era un convencido votante de Podemos. Un año después y con unos cuantos cientos de miles de euros de ingresos anuales de más, se va a vivir a Andorra para pagar menos impuestos", denuncia un tuitero.

Su último vídeo

“Me mudo a otro país”, explica en su último vídeo, titulado ‘Me voy de Youtube’ y publicado ayer, 19 de junio. El tono del vídeo es radicalmente diferente: “Ahora mismo están fuera de mi cabina insonorizada haciéndome toda la mudanza. Han venido más pronto de lo que me esperaba”, explica Fernández, sin mencionar en ningún momento el destino, Andorra, presumiblemente para evitar más críticas y comentarios maliciosos.

Fernández se disculpa y promete volver con más fuerzas que nunca: “En una semanita estaré de vuelta en mi nueva casa y prometo que le daremos durísimo. Estaré hasta en la sopa”, advierte el joven en un vídeo que acumula unas 800.000 reproducciones (y subiendo).

Esta estrella de 'Fortnite' está acostumbardo a que le pregunten por sus ingresos, y suele responder con mucha prudencia. “No tengo mucho dinero, pero ten en cuenta que hace 5 meses no me conocía absolutamente nadie y ahora sí. Pero me gustaría tener en un futuro, tengo que ser sincero. Soy feliz, que es lo importante”, explicaba a David Broncano en ‘La Resistencia’ (Movistar+) justo un mes antes de la controvertida mudanza.

En una partida de Twich –una plataforma de streaming en vivo propiedad de Amazon- el ‘gamer’ gana unos 200 dólares por directo “ahora que estamos en el ‘boom’”, confesaba a Dani Mateo. “Últimamente me dicen nini, nini andaluz, pero yo trabajo de esto”, apostillaba.