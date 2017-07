1.200 jubilaciones hasta 2026

Si actualmente resulta complicado sustituir a determinados médicos, en los próximos años todavía podría ser peor. En la próxima década llegará la edad de jubilarse de casi la mitad de los facultativos que hoy están ejerciendo en hospitales y centros de salud de la región y el recambio será más necesario que nunca. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya tiene sus cálculos y prevé que a partir de 2019 cada año se retiren entre 110 y 150 facultativos. A este ritmo, en el 2026 se estima que habrán salido del sistema sanitario extremeño 1.255 médicos tras haber cumplido la edad de jubilación de una plantilla de 3.300.

Una de las especialidades más afectadas será Medicina de Familia. Según los cálculos del SES, hasta 577 médicos de familia alcanzarán los 65 años (y varios meses) en los próximos nueve años y otros 66 de Atención Continuada. En los equipos de Atención Primaria también habrá que renovar a otros 40 pediatras que irán dejando sus puestos progresivamente.

Además, hay otras especialidades que también se pueden verse resentidas. Las estimaciones señalan que hasta el 2026 se jubilarán 55 médicos de urgencias, 42 internistas, 37 médicos de admisión, 36 cirujanos generales, 35 ginecólogos, 29 facultativos de Radiodiagnóstico, 25 pedriatras y otros tantos psiquiatras, entre otras especialidades. El SES asegura que estas cifras no son exactas ya que dependerá de las cotizaciones y de las jubilaciones voluntarias, entre otras.

Ante esta previsión, la administración ya ha planteado la necesidad de revisar la norma que regula la jubilación de los sanitarios una vez que cumpla su vigencia en el 2019. Actualmente está en 65 años y cuatro meses pero en algunos casos y siempre de forma voluntaria hay que especialistas que pueden prolongar su actividad hasta los 67 años sí así lo aprueba el SES. Hasta que esto se reguló por primera vez en la región, el SES se regía por la norma nacional que permite mantener el servicio activo hasta los 70 años. De momento, según ha explicado el gerente del SES, hasta el 2020 hay posibilidades de no prolongar el servicio más allá de los 67 años, pero a partir de entonces habrá que flexibilizar las condiciones de jubilación. Mientras ese cambio se pone sobre la mesa, el SES está jubilando a facultativos que no querrían hacerlo aún. «Esta semana acabamos de despedir a cinco médicos de Primaria en Badajoz. Hay que pensar cómo vamos a atraer a todos los médicos que vamos a necesitar, porque no somos la comunidad que más remunera, ni la que más ilusiona y sí la que tiene más dispersión. Tenemos que ser generosos, hábiles y previsores», requiere Pedro Hidalgo, presidente de los médicos de Badajoz.