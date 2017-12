Unos 1.400 interinos podrían pedir la carrera profesional si la Junta cede

La Consejería de Hacienda y Administración Pública calcula que unos 1.400 interinos y temporales podrían solicitar el reconocimiento de la carrera profesional en Extremadura, al menos en su primer nivel (se requiere como mínimo cinco años de antigüedad y supone un pago de entre 700 y 1.300 euros al año en función de la escala laboral).

Pero para que esto sea una realidad, primero la consejería debe incluir a este personal en el acuerdo pactado en el 2008 y hasta ahora no lo ha hecho. Es más, la Junta ha estado recurriendo las sentencias que han ido reconociendo la carrera profesional a los trabajadores interinos y temporales de la administración extremeña. Sin embargo, ahora parece que hay un cambio de postura y quiere abonar este complemento a los temporales de oficio, sin tener que llegar a los tribunales.

Para ello, la Consejería de Hacienda y Administración Pública aseguró ayer a este diario que la próxima semana va a convocar a los sindicatos con representación en la mesa de la función pública para «negociar el contenido del acuerdo, la posible inclusión de los interinos y cómo se va a abordar dicha situación». De momento, según dice, se plantea esta medida solo en el caso de los empleados de la Administración General, excluyendo a los trabajadores del SES y de Educación.

Actualmente, según la consejería, hay 11.772 funcionarios que tienen reconocida la carrera profesional horizontal, solo en el nivel 1, porque en la Administración General no se ha desarrollado todavía el resto de niveles (2, 3 y 4). Los sindicatos llevan años reclamando no solo que la carrera profesional sea contemplada para todos los trabajadores, independientemente de si son fijos o temporales, sino también urgen que se reactive el resto de niveles del acuerdo de 2008 que se paralizó en el 2010 tras desarrollar solo el nivel 1.

SIN CONVOCATORIA EN 2017 / Además, denuncian el retraso en la convocatoria de este año, ya que normalmente se publica en enero la orden para que puedan solicitar la carrera profesional aquellos que cumplan los requisitos, sin embargo, este año sigue sin publicarse, impidiendo acceder a este abono a aquellos que ya han cumplido los cinco años de servicio durante 2016 o 2017.

«Sería absurdo que saliera una nueva convocatoria sin incluir a los interinos y temporales», señala Juanjo Samino de CSIF. «Es una insensatez que la Junta se niegue a lo que se está ganando en los juzgados», afirma José Ignacio Luis de UGT. «Dicen que la economía mejora, pero los empleados públicos no vemos ninguna mejora en nuestros salarios», critica Guillermo Sanabria de CCOO. Los tres sindicatos, junto a SGTEX, reclaman que se desarrollen los tres niveles que llevan en stand by desde el 2010 y que haya igualdad para todos los trabajadores no solo de la Administración General, sino de todos los sectores de la Junta.

Cabe recordar que en el SES sí se está reconociendo la carrera profesional en todos sus niveles, aunque no se abona a las nuevas incorporaciones desde hace años, mientras en Educación no existe dicho complemento, aunque disponen de sexenios.