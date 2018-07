120 inmigrantes llegan desde el puerto de Algeciras al centro de acogida de Mérida

Tengo de vecinos en la calle a una pareja joven que no tienen hijos porque dicen que no pueden tenerlos por el trabajo, el gasto y no se que más. Luego resulta que tienen 3 perros dos de ellos inmensos. Por los vistos los chuchos viven del aire, no los llevan al veterinario y no tienen gastos. Y así he visto a varias parejas con uno, dos y como el caso del primero 3 perros. Luego resulta que los abuelos o padres tienen cuidar con ellos cuando se van de vacaciones.