A 200 litros por semana

Nombre de origen germánico cuyo significado alude a lo inmenso, universal y poderoso: Emma. No es casualidad que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizara así a la gran borrasca que se ha dejado notar con fuerza en la península ibérica ocasionando lluvias generalizadas y rachas de viento muy fuertes. Las precipitaciones llegaron a la región en la tarde del pasado lunes 26 de febrero y desde entonces la lluvia ha sido la protagonista, una tónica que se mantendrá durante esta semana por la existencia de varios frentes, aunque las precipitaciones no serán tan abundantes. Extremadura enlazará así dos semanas consecutivas con lluvias, algo que no se ve desde la primavera del año 2013 cuando se enlazaron nueve días seguidos de precipitaciones.

Ocho de las 51 estaciones meteorológicas que la Aemet tiene distribuidas por la región registraron desde el lunes 26 hasta el pasado domingo más de 200 litros de precipitaciones por metro cuadrado acumulados: Garganta la Olla (390,4), Piornal (292,3), Guadalupe (263,2), Nuñomoral (253,6), Tornavacas (248,4), Monesterio (248,2), Madrigal de la Vera (225,4) y Hervás (201,6). En concreto, el municipio de Garganta la Olla, en la comarca de La Vera, se situó el jueves, viernes y domingo pasados, con 92, 66 y 56,4 litros acumulados, respectivamente, como la segunda localidad del país con mayor número de precipitaciones. En cuanto a la intensidad del viento, el municipio de Jerez de los Caballeros (Badajoz) registró el jueves rachas de hasta 107 kilómetros por hora y 99 km/h Navalmoral de la Mata, además, en muchos puntos de la región se superaron los 60 km/hora durante varios días de la semana.

De las 51 estaciones que tiene instaladas la Aemet en la región, 23 se encuentran ubicadas en la provincia de Badajoz y 28 en la de Cáceres. Según los datos publicados por el organismo, en la última semana se registraron un total de 6.551 litros por metro cuadrado en Extremadura, de los que 2.103 se acumularon en la provincia pacense y 4.448 en la cacereña. Entre los municipios más pobladas, la borrasca ha tenido mayor incidencia en Cáceres, con 118,5 litros acumulados; seguido por Plasencia (122,6), Badajoz (95,8) y Mérida (59,1).

Varias estaciones estaban ya el pasado viernes cerca de superar la precipitación acumulada de la primera mitad del año hidrometeorológico, que va desde el 1 de septiembre hasta el 25 de febrero. Esto quiere decir que en apenas una semana se ha recogido prácticamente la misma precipitación que en los últimos seis meses. En concreto, en Garganta la Olla se ha superado en un litro esa precipitación de la primera mitad del año hidrometeorológico. En Guadalupe también se supera con 263 litros en una semana frente a los 235 recogidos en el último semestre; en Cáceres con 119 frente a los 95 semestrales; y en Monesterio con más del doble de precipitaciones que en seis meses.

La lluvia y el viento de los últimos días ha ocasionado incidentes leves en algunos puntos de la región como goteras en el centro de salud cacereño Manuel Encinas, caída de árboles, de elementos estructurales, averías en las redes de alta tensión o interrupciones al tráfico en alguna carretera. La Aemet prevé para la jornada de hoy cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones en general débiles.