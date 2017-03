23 extremeños han fallecido por gripe este temporada

Con dos fallecimientos la pasada semana, se eleva a 23 el número total de muertes de pacientes con gripe esta temporada en Extremadura, según el informe semanal de vigilancia de la gripe estacional en la región.

Los hospitales extremeños notificaron la pasada semana nueve casos graves hospitalizados con gripe, con lo que el número de pacientes graves ingresados con esa enfermedad infecciosa durante esta temporada asciende a 127, ha informado hoy la Junta de Extremadura.

De los restantes 104 casos graves notificados en la región, 90 han recibido ya el alta y 14 continúan ingresados en hospitales de la comunidad autónoma.

En el conjunto de España, hasta la fecha se han notificado 2.699 casos graves hospitalizados y se han registrado 379 defunciones asociadas a la gripe.

Factores de riesgo

Al menos 113 de los pacientes hospitalizados en Extremadura tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe (89%), mientras que 12 no tenían otras patologías asociadas a esa enfermedad infecciosa (9%), y en dos casos no consta.

Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (74 casos), diabetes (48), enfermedad pulmonar (36), enfermedad renal crónica (19), inmunodeficiencia (13), obesidad (12), enfermedad hepática (2) y embarazo (1).

Del total de casos graves ingresados, al menos sesenta y siete (53%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que cincuenta y uno (40%) sí lo habían hecho y en nueve casos no consta.

Entre los veintitrés pacientes fallecidos, todos ellos con factores de riesgo, al menos once (48%) no se habían vacunado, otros once sí habían recibido la vacuna y en un caso no consta.

El motivo del ingreso de estos pacientes han sido las diversas complicaciones que presentaban asociadas a la gripe, en la mayoría de los casos neumonía (94 casos, 74%), pero también co-infección -una segunda infección además de la gripe--(16), fallo multiorgánico (15), y síndrome distrés respiratorio agudo -insuficiencia respiratoria--(10).

Por tramos de edad, la mayoría de los pacientes graves son personas de más de 70 años (72 casos), mientras que hay veintiún casos de personas entre 60 y 69 años, catorce entre 50 y 59 años, siete entre 0 y 9 años, cinco entre 40 y 49 años y cuatro en los grupos de 30 a 39 y de 10 a 19 años.

Aunque la tasa de incidencia semanal de la gripe en Extremadura subió ligeramente desde los 65 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta 71 casos/100.000 habitantes de la semana que finalizó el pasado domingo, se mantiene por tercera semana consecutiva por debajo del nivel epidémico, que este año estaba marcado para nuestra región en 88 casos/100.000 habitantes.

El informe semanal de la Red de Vigilancia de la Gripe en Extremadura señala que la intensidad de la epidemia es "baja" y su evolución "decreciente", como en la mayoría de las comunidades autónomas.

En lo que va de temporada los médicos de Atención Primaria habrían atendido a unas 25.000 personas afectadas por la gripe, todavía muy por debajo de las cifras de una temporada "normal", que se sitúan entre 30.000 y 40.000 personas atendidas en Primaria a causa de esta enfermedad, según las estimaciones realizadas a partir de los datos recogidos por el Sistema Centinela de Vigilancia de esta enfermedad en la región.