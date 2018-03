34 muertes por gripe y casi 200 hospitalizados en estado grave

Los hospitales extremeños notificaron la pasada semana ocho casos de hospitalización grave por gripe, que eleva a 194 el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus, que ha ocasionado ya 34 muertes.

Según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), de los restantes 160 casos graves notificados 154 han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que 6 permanecen ingresados en distintos hospitales de la región. Al menos 160 de los 194 pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe, siendo los más frecuentes la enfermedad cardiovascular crónica (96 casos), diabetes (55), enfermedad pulmonar crónica (49), enfermedad renal (45), inmunodeficiencia (18), obesidad (15) y enfermedad hepática (5 casos).

De los 194 casos graves, al menos 102 pacientes no se habían vacunado contra el virus de la gripe, en otros 30 casos no consta que lo hubieran hecho y 62 sí habían recibido la vacuna. Entre 34 fallecidos, al menos 15 no se habían vacunado, en otros 9 casos no consta que lo hubieran hecho y diez sí habían recibido la inmunización.