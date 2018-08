4 iniciativas de gran calado

CASTAÑAR DE GATA

J La Asociación del Castañar de Hoyos de Gata gestiona unas 200 hectáreas de terreno de un castañar que ardió casi por completo en 2015 y que ahora se está restaurando. A través de la asociación se han unido unas 400 parcelas de ese castañar que estaban abandonadas para ser una zona productiva y más segura ante un incendio. Al promover su uso como zona de cultivo los castaños se plantan mucho más separados y por tanto es más difícil que ardan de nuevo.

MONTE PROTECTOR

J Se considera el proyecto ‘estrella’ y afecta al valle del Árrago, en la zona de Descargamaría (donde hay más de 10.000 hectáreas de pinares abandonados y es la zona de más alto riesgo de Extremadura). Hay unas 4.000 hectáreas de una zona de altísimo riesgo en la que varios cientos de propietarios (aglutinan ya en torno a un millar de esos terrenos) han constituido una asociación con la que se va a gestionar esa zona como un Monte Protector. Es una figura que contempla la Ley de Montes aunque no se suele usar (hay apenas tres casos en España y este sería el primero en Extremadura) por la que los propietarios ceden la toma de decisiones sobre el terreno a la administración (la Junta de Extremadura) actúa en la zona y en el caso de que haya un beneficio, se entrega a los propietarios. La razón es que se entiende que la propia figura del Monte Protector y lo que implica ya genera un beneficio social.

TITULARIDAD EN ACEBO

J Hay 3.000 hectáreas de terreno donde se inició el incendio de 2015 en el que el régimen de titularidad no está claro porque fueron parte de una socidad vecinal extinguida hace 20 años. La Administración no puede intervenir sobre ellos (a no ser que exista un riesgo.

ASOCIACIÓN MOSAICO

J El Ayuntamiento de Villamiel está haciendo un esfuerzo importante en una finca de propiedad colectiva y en la que se está trabajando en distintos proyectos de gestión.