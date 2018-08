El 42% de alumnos de la ESO tiene que recuperar materias la próxima semana

Cuatro de cada diez alumnos extremeños de Secundaria se habrán pasado el verano, o parte de él, entre libros y llega la hora de demostrarlo. La próxima semana, los días 3 y 4 de septiembre, los estudiantes que tiene alguna asignatura pendiente tendrán que enfrentarse a los exámenes de recuperación. Y no van a ser pocos: más de 18.300 estudiantes de la ESO, según los datos facilitados por la Consejería de Educación y Empleo. Esta cifra supone el 42% de los 43.000 alumnos matriculados en Secundaria del curso 2017/2018.

La estadística es similar año tras años y evidencia un alto porcentaje de estudiantes que al menos tienen una asignatura suspensa. Sin embargo, los datos son aún más elevados porque además de esos 18.311 alumnos de la ESO que irán a la repesca la próxima semana hay otros 1.815 extremeños que a pesar de tener materias suspendidas y sin necesidad de aprobarlas en la convocatoria extraordinaria (ni siquiera tienen que presentarse a los exámenes) van a promocionar de curso y/o incluso obtener el título de Secundaria sin tener que alcanzar al menos una nota media de 5 en el total del curso. En concreto, según los datos de la consejería, son 876 extremeños los que obtendrán el título de Secundaria a pesar de no haber aprobado todas las materias, y otros 939 los que pasarán al curso siguiente con suspensos. Añadiendo estos datos, la suma total de estudiantes de la ESO con suspensos en la región asciende a 20.100, o lo que es lo mismo, el 46,2% del total.

un máximo de dos suspensos / Se trata de una situación recurrente, que permite la LOE –Ley Orgánica de Educación– y que no ha cambiado la LOMCE –Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa– y que alcanza una de las mayores tasas del país en Extremadura, donde uno de cada cuatro alumnos (el 27% del total) logra el título básico con materias no aprobadas, según las estadísticas del Ministerio de Educación referentes al curso 2015/2016 (últimos datos disponibles). La normativa permite superar el último curso de Secundaria con un máximo de dos suspensos, siempre que no sean Matemáticas y Lengua Castellana de forma simultánea, aunque una instrucción de la consejería señala que esta es una condición necesaria para obtener el graduado en ESO pero no suficiente para obtener el título: «Además de esta condición, debe satisfacerse también la de que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y adquirido las competencias correspondientes». Lo excepcional, en este caso, es repetir curso. La LOMCE fija que en la etapa de Secundaria se puede repetir dos veces como máximo.

Asimismo, para los alumnos de 1º de Bachillerato también habrá recuperaciones la próxima semana –en 2º la convocatoria extraordinaria se realiza en junio–, aunque el número de estudiantes que tiene que repescar es menor. Desde la consejería indican que hay 41 alumnos que acudirán a la convocatoria extraordinaria y otros 1.962 estudiantes que promocionarán de curso con materias suspendidas y sin necesidad de recuperarlas. En suma, suponen el 26,6% del total de estudiantes matriculados este curso en primero de Bachillerato (son más de 7.500).