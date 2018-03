El 63% de los jefes de servicio de la Junta de Extremadura son hombres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El 78% de altos cargos en la Junta de Extremadura son mujeres. Empezando por cuatro consejeras sobre solo dos consejeros; presidenta de la Asamblea, delegada del Gobierno Central, mas juezas que jueces en las dos Audiencias Provinciales, presidenta de Diputación, mayoria de trabajadoras en el SES, las dos secretarias generales de UGT y CC.OO en Extremadura, etc. etc. etc...