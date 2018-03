8-M: Las extremeñas alzan la voz

En Extremadura, el 77,5% de los contratos precarios (esto es, temporales, muchos de menos de una semana de duración; y parciales, de entre tres o cuatro horas al día) están en manos femeninas. La brecha salarial significa que las mujeres deben trabajar 75 días gratis al año para lograr el mismo sueldo que los hombres desarrollando las mismas tareas. ¿Por qué? Principalmente porque los complementos extras, por ejemplo, los que premian la total disponibilidad, solo son ofrecidos a ellos. Aunque la realidad sea que finalmente la implicación es la misma. O porque acceder a un puesto de responsabilidad, donde el salario se incrementa, es un reto todavía muy complicado para las mujeres, a pesar de que la responsabilidad y la carga de trabajo del día a día sea la misma que la de ellos. Estas situaciones las denuncian los sindicatos y las avalan las estadísticas.

Otra cifra: más del 90% de las excedencias que se piden en Extremadura para el cuidado de hijos o de algún familiar es por parte de mujeres.

Y lo más grave, la violencia machista. Un dato (hay muchos) que resume que esta lacra social sigue siendo un grave problema y que es necesario invertir y apostar por la educación desde edades tempranas es que, en Extremadura, hay 18 chicas adolescentes maltratadas que necesitan orden de protección.

Son solo algunos de los motivos por los que mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la jornada se convertirá en histórica porque por primera vez se celebrará una huelga feminista que tiene como objetivo demostrar qué pasaría si todas paran a la vez.

ISLANDIA / El precedente está en Islandia. Allí se celebró la primera huelga feminista de la historia. Fue en octubre de 1975 y se calcula que el 90% de las mujeres secundaron esta convocatoria que consiguió paralizar el país por completo. En lugar de ir a su puesto de trabajo o dedicarse a las tareas domésticas, tomaron las calles para manifestarse.

No debe ser casualidad que precisamente Islandia ha sido la primera nación en prohibir por ley la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Argumentos que evidencian la desigualdad que aún existe en España (y en Extremadura) en demasiadas parcelas de la vida hay de sobra. Aunque no todas las voces -masculinas y femeninas- que denuncian esta realidad están de acuerdo con este paro general.

No obstante, la comunidad pretende unirse a la huelga, que es laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Porque las extremeñas también quieren alzar la voz el 8-M.

La Red Feminista, el Consejo Municipal de Mujeres de Mérida, la Asociación de Mujeres Progesistas, Mujeres periodistas de Extremadura, el colectivo universitario y los sindicatos CNT, CGT, CCOO y UGT son algunos de los convocantes de los diversos actos que tendrán lugar mañana y a lo largo de toda la semana en numerosas localidades de la comunidad.

Aquí, algunas claves de la huelga feminista en Extremadura:

1.¿Paros de dos horas o de toda la jornada?

Una de las principales confusiones cuando se empezó a hablar de esta jornada de protesta era saber si el paro convocado se aplicaba a la jornada completa o si solo correspondía a dos horas por turnos. Los cierto es que en Extremadura los sindicatos CNT y CGT registraron la huelga como día completo mientras que CCOO y UGT lo redujeron después a dos horas por turno laboral: de 11.30 y 13.30 horas por la mañana y de 16.00 a 18.00 horas por la tarde. Ambas opciones son totalmente legales y las trabajadoras (y los trabajadores que así lo consideren) tienen el derecho de acogerse a cualquiera de las dos.

2.¿Dónde son las manifestaciones?

En Badajoz será a las 18.00 horas y partirá desde la delegación de Gobierno para finalizar en la plaza de San Francisco. En Cáceres saldrá a las 18.30 horas del Kiosko de la Música, en el paseo de Cánovas, para acabar en la plaza Mayor. En Mérida comienza y termina en la plaza de España y será a partir de las 18.00 horas. Mientras que en Plasencia será a las 20.30 horas y partirá del parque de la Coronación para finalizar en la plaza Mayor. La última localidad que se suma a la convocatoria es Baños de Montemayor con una marcha reivindicativa que partirá a las 18.00 horas, mientras que a las 19.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto en la plaza del Ayuntamiento.

3.El apoyo político

(o no) a la huelga

¿Hay alguna huelga que no esté politizada? La feminista no iba a ser menos. Eso ha provocado un choque en la Asamblea de Extremadura entre las diputadas de los distintos partidos. Mañana hay pleno y solo las de Podemos, Irene de Miguel y Jara Romero, no asistirán para dejar claro que sí se unen al paro general.

Curiosamente, el V Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres (2017-2021) centrará la atípica sesión plenaria de este 8 de marzo.

Por su parte, el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago (cuyo partido ha confirmado que no secunda la huelga), no ha querido dejar passar la oportunidad de hacer un ataque al Gobierno de Vara: «Algunos dicen que pararán el 8 de marzo con motivo de la huelga convocada por el Día de la Mujer, pero en Extremadura con el presidente Guillermo Fernández Vara, las mujeres paran, la mayoría, todo el año porque están en situación de desempleo», aseguró.