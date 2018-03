98 minutos de retraso en el nuevo talgo Madrid-Badajoz

Apenas lleva una semana en funcionamiento y ya ha aportado un capítulo más a la larga lista de fallos y demoras que acumula el tren extremeño. El recuperado talgo con recorrido Madrid-Badajoz, que estaba previsto que saliera ayer a las 15.48 de la estación de Chamartín, partió finalmente con 98 minutos de retraso. Desde Renfe informaron que el motivo fue «la sustitución de una locomotora averiada».

Una de las personas que tenía billete para este servicio, María Fernanda Sánchez, presidenta de la asociación de folklore El Redoble, narraba así lo ocurrido: «Cuando llevábamos media hora montados, con el tren parado, ha venido el revisor a decirnos que había un problema en la locomotora y que nos teníamos que bajar. Estaba la opción de poder cambiar el billete, es lo que yo he hecho para viajar ya mañana (por hoy), porque no quería llegar a las tantas a Cáceres. Pero he tenido que esperar una hora en la cola de la ventanilla. El talgo es muy cómodo sí, pero con estos retrasos de más de una hora y media volvemos a lo mismo de siempre».

Mientras, en Atocha, los pasajeros esperaban el tren desde las 16.08, cuando estaba prevista su salida desde esta estación.

Había que recordar que el mismo día del estreno de este nuevo talgo, el pasado 1 de marzo, en el recorrido de Badajoz-Madrid, el servicio llegó con 16 minutos de retraso debido a las «limitaciones de velocidad por motivo de la infraestructura», según explicaron desde Renfe.

MÁS INCIDENCIAS / Pero la del talgo no fue la única incidencia ayer. El tren 17806, que tenía previsto salir de la localidad de Villanueva de la Serena a las 7.05 horas con destino a Badajoz, fue cancelado debido a un fallo técnico, concretamente en los frenos. Una veintena de pasajeros se vieron afectados, los cuales tuvieron que bajarse del convoy y, como viene siendo habital, fueron trasladados en diversos taxis hasta Mérida, donde sí podían coger otro tren hasta Badajoz. También se vieron afectados los pasajeros que esperaban en la estación de Don Benito.