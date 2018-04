La acumulación de plazas del SES recibe seis recursos de reposición

Las últimas convocatorias de oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) que suponen la acumulación de plazas a la convocatoria del pasado septiembre han recibido seis recursos de reposición. Tres de ellos pertenecen a la categoría de enfermería, uno a la de celador, otro es de la categoría de auxiliar administrativo y otro recurso más para la especialidad de enfermería obstetrico-ginecológica, según informan desde la Consejería de Sanidad.

El SES publicó el pasado 5 de marzo nuevas resoluciones por las que se convocaron más plazas para nueve categorías laborales. Como estas también se convocaron en septiembre del 2017, lo que hizo el SES en marzo fue además fijar la acumulación de las plazas de ambas convocatorias con el objetivo de que todas se resuelvan con un único examen y no con dos exámenes distintos a pesar de ser convocatorias distintas. Sin embargo, esa decisión de acumular las plazas de septiembre y marzo no ha gustado a varias categorías. Aunque no ha trascendido el motivo de los recursos, varios colectivos ya advirtieron de que recurrirían las resoluciones porque consideran que se les resta oportunidades a los aspirantes.

De momento, a la vía administrativa han acudido al menos seis personas o colectivos, que han presentado sendos recursos de reposición previos ante el director gerente del SES. Había un mes para agotar esta vía administrativa (ya finalizado), pero todavía continúa abierta la judicial, que tiene un plazo de dos meses, es decir, hasta el próximo 5 de mayo. Y de momento, ya constan también tres recursos contenciosos-administrativos presentados por el sindicato de Enfermería Satse, uno por cada categoría a los que representa: enfermeros, matronas y fisioterapeutas.

Mientras los recursos se van resolviendo, las oposiciones del SES continúan su tramitación. Ya se han publicado las listas de admitidos y excluidos de quince categorías, con lo que tienen fecha, hora y lugar de examen, aunque aún faltan los listados de al menos otras once categorías. Los exámenes comienzan el 16 de junio con médico de urgencias.