Los acusados del caso Feval no serán juzgados por delitos fiscal y societario

Los acusados por la supuesta gestión irregular de la Institución Feria de Extremadura (Feval) no serán juzgados también por los delitos contra la Hacienda Pública y societario, como pedía el PP, que sigue en la causa como acusación popular.

La defensa de José Luis Viñuela, el principal procesado en el caso Feval, había pedido la exclusión del PP en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Mérida por considerarla de carácter político.

En esta línea, la defensa de José Villa había reclamado en concreto que no se tuviera en cuenta el escrito de acusación del PP.

En la exposición de las cuestiones previas, la defensa de Viñuela había solicitado también la declaración del dirigente del PP Laureano León, para que confirme si es suya la voz que aparece en una grabación fuera de la junta rectora del 27 de junio de 2011 y que habla de "salida digna o lo machacamos", en referencia a su representado.

El juez ha rechazado excluir al PP, no ha admitido esa grabación y sí ha aceptado que los procesados no sean juzgados por los delitos contra la Hacienda Pública y societario porque la acusación no se ha formulado correctamente.

Las defensas y el PP han expresado formalmente su protesta por las decisiones del juez respecto a las cuestiones previas.

Tres antiguos responsables de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) se han sentado hoy en el banquillo acusados de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental.

El fiscal pide para el exdirector general de Feval y exdiputado autonómico del PSOE, José Luis Viñuela; para el exsubdirector general Juan Cerrato; y para el exadministrador general José Villa 21 años y seis meses de cárcel, 11 años y seis meses, y 9 años y seis meses, respectivamente.