Air Nostrum ofrecerá dos vuelos diarios ida y vuelta a Madrid desde el 28 octubre

El transporte aéreo en la región tendrá un antes y un después el próximo 28 de octubre. A partir de ese día los vuelos desde Extremadura tendrán la consideración de obligación de servicio público (OSP) y esto mejorará notablemente las posibilidades de comunicación a través del aire. Y también aumentará la actividad en el aeródromo pacense.

Cada día, de lunes a viernes, despegarán desde Badajoz dos aviones rumbo a Madrid y aterrizarán otras dos aeronaves procedentes de la capital. Esta es una de las principales novedades que trae la OSP porque habitualmente solo ha existido, como mucho, un único vuelo al día. Los sábados no habrá servicio a Madrid y los domingos, un vuelo de ida y otro de vuelta. Esta nueva frecuencia permitirá viajar desde Badajoz a Madrid y regresar en el mismo día, y también realizar el viaje en un día en el sentido inverso, es decir, salir de Madrid hacia Badajoz y regresar en el mismo día. «Esta posibilidad en las dos direcciones puede ser un gran aliciente», señalan desde la compañía Air Nostrum, que añade además que estas dos frecuencias diarias «están suficientemente distanciadas en el tiempo en ambos destinos para poder realizar gestiones» en las dos ciudades.

Y hay otra ventaja más: se mejora la conectividad. «El vuelo matinal a Madrid llega en la ventana de conexiones para aquellos viajeros que desde Extremadura viajen al extranjero haciendo escala en Barajas; y el vuelo de vuelta vespertino permite también algunas conexiones (aunque menos) a quienes vuelven a Extremadura de un viaje internacional». La compañía recuerda que si son vuelos en conexión con Iberia el pasajero solo tiene que facturar una vez su equipaje en el aeropuerto de origen y recogerlo en el de destino.

En cuanto a las rutas a Barcelona, se mantendrán prácticamente como hasta ahora en cuanto al número de frecuencias, con cuatro vuelos de ida y otros cuatro de vuelta a la semana: los martes, jueves, viernes y domingos.

El servicio seguirá ofreciéndolo con seguridad la compañía que actualmente opera en la región, Air Nostrum. Ha sido la única aerolínea que ha optado al concurso de la OSP, aunque el proceso todavía no ha concluido. El pasado martes se abrió el sobre de la oferta técnica y el próximo martes, día 28, se abrirá el relativo a la oferta económica. Toda esta documentación será analizara ahora detenidamente por el Ministerio de Fomento. Si no detecta ningún tipo de anomalía que no sea subsanable, el servicio se adjudicará a esta compañía posiblemente en septiembre y se el firmará el contrato por un periodo de tres años, ampliable otro más. Pero mientras ese momento llega, Air Nostrum ya ha puesto a la venta los vuelos a partir del próximo 28 de octubre. Al ser la única empresa interesada, trabaja con la previsión de que resultarán adjudicatarios, porque si se esperan a vender los vuelos hasta la firma del contrato, el servicio podría resentirse algunos días, explican. Por tanto, ya se pueden comprar billetes y a unos precios algo más asequibles. La OSP estipula que no pueden superar 90 y 110 euros por trayecto, y por ahora, según la web de Air Nostrum, oscilan entre 40 y 70 euros.