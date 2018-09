Los alumnos de Infantil tendrán ayudas para material escolar por primera vez

Los alumnos del segundo ciclo de Infantil, de entre 3 y 6 años, tendrán por primera vez ayudas para la adquisición de material escolar. Se trata una etapa educativa no obligatoria que hasta ahora se quedaba fuera de las subvenciones de la Consejería de Educación a los centros escolares, pero que comenzará a llegar en las próximas semanas.

La consejería ha hecho público en el Portal de Transparencia el proyecto de decreto que regula esta nueva línea de ayudas, que contará con una dotación de 500.000 euros para sufragar material escolar. Aquí no se habla de libros de texto como ocurre en Educación Primaria, Secundaria y Especial, puesto que los niños y niñas de Infantil lo que suelen adquirir son cuadernillos o libros de fichas que «no son reutilizables» y no se pueden incluir en los bancos de libros que tienen los centros, explican desde Educación.

La intención de la administración es que los cambios fijados en el decreto del 2008 (que regula las medidas de apoyo socioeducativo a las familias) para permitir esta ayuda en Infantil, entren en vigor este mes de septiembre. Tras el plazo abierto actualmente para efectuar alegaciones o sugerencias, el proyecto de decreto pasará por Consejo de Gobierno y posteriormente se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. La previsión de la consejería es que estén en dos o tres semanas.

Extender las ayudas de libros y material a los más pequeños de los colegios, es una idea que ya avanzó la consejera de Educación y Empleo, Esther Guitérrez, el pasado octubre en una jornada de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Allí aseguró que en Infantil «se hacen peticiones de libros cuyos costes son desmesurados y que, además, no pueden volver a utilizarse porque son fichas, hay familias que no tienen posibilidades económicas y ahí no hay ningún tipo de beca», señaló.

Así, esta medida fructificó a finales de año en el acuerdo político del gobierno regional y el grupo parlamentario Podemos durante la negociación de los últimos presupuestos de la comunidad. «Se trata de crear condiciones de equidad para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades, prestándoles los apoyos necesarios para lograr el éxito», recoge el proyecto de decreto expuesto. La gestión de esta subvención será similar a la que realiza la administración para la compra de libros. Serán los propios centros los que pongan el material a disposición de los alumnos beneficiarios. Según la normativa, se priorizará las cuestiones socioeconómicas por encima de cualquier requisito personal o de cualquier otra índole. El curso pasado se matricularon algo más de 28.000 alumnos el segundo ciclo de Infantil.