Álvaro y Ana, primeros del año en Extremadura

El primer extremeño del año nació ayer en Don Benito y se llama Álvaro Esteban Sánchez. Llegó a la una y veinte de la madrugada, tan solo cinco minutos antes de que lo hiciera Carlos Román Martín en Coria. Ya más tarde, pasadas las seis Ana Bermejo Pérez, primera niña de 2017, venía al mundo en Badajoz y a las nueve nacía Mario Jaramillo Lozano en Mérida.

Álvaro es el segundo hijo de Antonio y Pilar, que ayer estaban rebosantes de felicidad. Pesó 3,6 kilos y se trata del primer extremeño que nace con la ampliación del periodo de paternidad de dos a cuatro semanas bajo el brazo. «Es algo muy importante para ayudar en el cuidado, máxime si se tienen dos hijos pequeños», opinaba Antonio. Pilar, por su parte, agradeció las atenciones recibidas. «Se dice que el parto es un ratito, pero este fue un ratito de muchas horas», afirmó. «Para nosotros será una Nochevieja inolvidable, muy feliz y de agradecimiento al equipo sanitario», comentó la pareja.

Solo cinco minutos después que Álvaro, a la 01.25 de la madrugada, venía al mundo por parto natural Carlos Román Martín en el Hospital de Coria. Sus padres son Isabel y Alfonso, de Cilleros, y ya tienen otra hija, María, de 10 años.

El tercer extremeño del 2017 y primera niña nació en el Hospital Materno Infantil de Badajoz a las 6.05 horas. Se llama Ana y pesó 3,370 kilos. Sus padres son Ana Isabel Pérez y Blas Manuel Bermejo, un matrimonio de Salvatierra de los Barros que ya tiene otro niño de 3 años llamado Marcos. Ambos pasaron la noche en el centro hospitalario. Ana Isabel ingresó el 31 a mediodía y su marido, siguiendo las campanadas con el móvil, se tomó la uvas junto a ella en la sala de dilatación.

«Estaba cumplida desde el 25 de diciembre y nos dieron cita para el 5 de enero para inducirme el parto, pero finalmente ha nacido el día 1», contaba la madre. «Ha sido una experiencia completamente diferente, porque no nos lo esperábamos y estaba convencida de que nacería en Reyes. Aunque lo importante es que todo ha salido bien», aseguraba Ana Isabel mientras recibía la visita de familiares y amigos para darles la enhorabuena y felicitarles el año.

En el Hospital de Mérida el primer bebé en venir al mundo fue Mario, cuyo parto se adelantó 14 días. Es el segundo hijo de Paco y Pepi, que tienen una niña de casi 4 años llamada Valeria. Residen en la capital autonómica pero son de Segura de León.

Y pese a que ayer a las nueve de la mañana ya tenían a su pequeño, la pareja pasó la Nochevieja en casa y pudo cenar tranquilamente con su familia. De hecho, comenta Pepi, se acostaron a las cinco de la madrugada celebrando la llegada del año nuevo. «Empecé a sentirme mal a eso de las seis y media y nos vinimos al hospital, aunque no cumplía hasta el 14 de enero», afirma. Apenas tres horas después nacía Mario con un peso de 2,990 kilos en un parto natural «muy rápido».

Por su parte, la última bebé del 2016 fue María, primera hija de Silvia Vargas y Miguel Ángel Sánchez, nacida por cesárea en el Materno Infantil de Badajoz. La madre estaba cumplida desde el 19 de diciembre. «Toda la gente me decía que me iba a comer las uvas en el hospital. Yo no creía que iba a ser así, pero al final se retrasó y me lo tuvieron que provocar», afirma. La pareja, natural de Valverde de Mérida, destacó el buen trato recibido en el paritorio y reanimación, pues incluso pusieron de cenar a sus familiares. Otra de los últimos bebés del 2016 fue Clara, que vino al mundo a las 8.40 del día 31 en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres (ayer al cierre de esta edición en el hospital cacereño no se había registrado ningún alumbramiento). En el hospital de Coria la última bebé fue Dannae, que nació el 30 a las 16.10.