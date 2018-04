Ambulancias Tenorio estudia la petición de la Junta de retirar la demanda contra extrabajadores

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que la empresa Ambulancias Tenorio le ha comunicado que su asesoría jurídica estudiará la petición de la Junta de retirar la demanda penal "contra algunos extrabajadores" por el traspaso del servicio de transporte sanitario terrestre en la región entre la anterior y la actual adjudicataria.

Tras apuntar que la Junta "sí" ha solicitado a Ambulancias Tenorio que "contra los extrabajadores retire la demanda penal si es posible", Vergeles ha añadido que la empresa le ha comunicado que "verá si las dos demandas que tienen interpuesta, una por penal y otro por lo laboral, es factible separarlas o no separarlas y desistir de una de las posibilidades".

Con ello, tras indicar que la demanda "la ha puesto la empresa", ha recordado que "es potestad de la empresa hacerlo", y ha señalado que la Administración autonómica "no" desea que "ninguno de los trabajadores vaya a la cárcel por una decisión errónea en su momento, en un momento determinado".

"Todavía no sabemos si han sido sometidos a presión para tomar esa decisión, o no han sido sometidos a presión para tomar esa decisión", ha añadido Vergeles a una pregunta del PP este jueves en el pleno de la Asamblea sobre la demanda.

Este planteamiento del Ejecutivo regional, según ha dicho, "acaba con la gran teoría" del PP de que la Junta va "en contra de los trabajadores". "Lo que nosotros no vamos es a defender los intereses y la connivencia que ustedes tienen con una de las empresas, así de claro", ha añadido en referencia a los 'populares'.

En este sentido, el consejero ha recordado que en la comisión de investigación abierta en la Asamblea sobre el concurso de transporte sanitario terrrestre en la región el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "dijo que no le gustaría que no hubiese ningún trabajador al que se le pidiera ningún tipo de responsabilidad penal" y por ello pidió a la empresa que contra los trabajadores no actúe desde el punto de vista penal.

A su vez, el diputado del PP José María Saponi ha considerado que la empresa Ambulancias Tenorio con las denuncias trata de aplicar "una huida hacia adelante en un intento de justificar por vía judicial su caótica prestación del servicio de transporte sanitario terrestre desde que aterrizaron en la comunidad autónoma de la mano de la consejería (de Sanidad)".

Al mismo tiempo, ha pedido a Vergeles que "recapacite, rectifique" y "pida perdón a tantos extremeños" por el funcionamiento del servicio de transporte sanitario terrestre en la región, toda vez que ha indicado que Ambulancias Tenorio "ha venido a la región a dar un mal servicio" y a "precarizar" el empleo en el sector.

En este sentido, Saponi ha reconocido que el PP "no" alcanza a entender "qué interés" tiene Vergeles para que se denuncie --ha dicho-- a los trabajadores, y ha considerado que la empresa en cuestión (Ambulancias Tenorio) "ha contado con el favor" tanto del presidente de la Junta como del consejero.

De igual modo, ha ahondado en que la empresa presentó "probablemente aconsejada por esa mano que mece la cuna, por quien maneja los hilos de una marioneta, una denuncia el pasado día 31 de enero en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mérida por delitos de coacción, denegación de auxilio, falsedad, coacciones, amenazas y tráfico de influencia contra 11 extrabajadores y dejando un tufillo de cierta insinuación que también se podría ampliar hacia algún responsable o grupo político".

Finalmente, ha añadido que en la denuncia "la propia empresa adjudicataria ha reconocido que lo ha sido por ser la oferta económica más ventajosa, hecho que ustedes se cansan hasta la saciedad de negar", ha dicho, al tiempo que ha añadido que la Junta "está olvidando a los trabajadores, a los ciudadanos y el cumplimiento del contrato".

La tesis del boicot

Por su parte, en respuesta al diputado del PP, el consejero Vergeles ha incidido en que la Junta ha dado "traslado" a Ambulancias Tenorio, "como era deseo del presidente de la Junta", de que "retire la demanda penal contra algunos extrabajadores", algo que según ha subrayado "en ningún caso esto va contra la tesis de que hubo un boicot" que la Administración autonómica entiende que "es objeto de una comisión de investigación" ya abierta en la Asamblea.

"Se está hablando de trabajadores, en ningún caso estamos hablando de directivos ni de otros grupos que pudieran haber presionado a criterio de la empresa", ha añadido.

