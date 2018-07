ANPE aclara que la Junta no reduce las horas de los maestros, sino que las flexibiliza

ANPE Extremadura denuncia que el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Empleados Públicos ha impedido alcanzar mejoras mayores para los docentes. Por ello, muestran su malestar por las medidas acordadas y recuerda que la reducción de horas de tardes a los maestros en su horario, no es tal, sino una flexibilización del horario de tarde. Por tanto, "seguirán siendo cinco horas de obligada permanencia en el centro. Es decir, no se reducen dos horas de las tardes, como se anunció por parte de las centrales Sindicales firmantes del acuerdo en la Mesa General de Empleados Públicos, sino que esas horas se pueden trasladar al horario de la mañana. Desde ANPE exigimos una reducción real, y no esta flexibilización".

Además, resalta que en Enseñanzas Medias "había que haber acordado la vuelta a las 18 horas lectivas, ya que con la previsible derogación del real decreto 14/2012, sin problemas de déficit, y con un apoyo presupuestario extra para las comunidades Autónomas de 2400 millones de €, es un paso atrás llegar solamente a las 19 horas lectivas".

Por otro lado, desde ANPE Extremadura consideramos que la grave situación en la que se encuentra el profesorado de religión en nuestra comunidad sólo puede resolverse cambiando el estatus de este colectivo, que le dote de la estabilidad propia de su trabajo, eliminando así la incertidumbre que surge de las decisiones políticas del partido que gobierne.