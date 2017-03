Asaja Extremadura mantiene su intención de boicotear a British American Tobacco si no compra tabaco extremeño

La asociación agraria Asaja Extremadura mantiene su intención de boicot, a través de las redes sociales, vallas publicitarias y medios de comunicación, contra la multinacional British American Tobacco, si esta empresa no compra tabaco a los agricultores extremeños antes del 20 de marzo.

Así, como ya anunciaría el pasado 31 de enero, el presidente de la organización agraria, Ángel García Blanco, ha vuelto a insistir en que si la multinacional no se compromete a comprar a los productores extremeños en la presente campaña, que concluye el 31 de marzo, difundirá el mensaje 'El Lucky Strike que se lo fume Trump', haciendo alusión al producto que fabrica la multinacional de tabaco en España.

Por su parte, la multinacional Philip Morris sí se ha comprometido a comprar 6.500 toneladas de tabaco Virginia, casi 500.000 kilos más que el año pasado, por lo que la campaña contra esta empresa no se llevaría a cabo.

Sin embargo, British American Tobacco, a pesar de tener una cuota de mercado del 10 por ciento, lo que supone unos 10.000.000 de euros en ventas, "no" tiene la intención de comprar en Extremadura. Por este motivo, García ha insistido en que, si British American Tobacco no rectifica antes del 20 de marzo, "pondrán en circulación una campaña, para todos aquellos que quieran solidarizarse con los agricultores, para recomendarles que no consuman productos fabricados por la multinacional", subrayó.

Igualmente, el presidente de Asaja Extremadura ha manifestado que el sector tabaquero está teniendo "problemas" en materia de políticas agrarias comunitarias (PAC), pues ha indicado que la reforma de la misma ha sido "perjudicial" para el sector pues ha supuesto "una convergencia negativa", lo que se traduce en "menos salario y menos subvenciones" para los cultivadores.

También, ha recordado que hay una "amenaza" por parte de la Compañía Española de Tabaco en Rama SA (Cetarsa) de disminuir casi el 50 por ciento el contrato de tabaco negro extremeño. Por otro lado, ha criticado los precios, y ha dicho que mientras que en Italia se vende el tabaco Virginia por 2,60 euros y el Burley a 1,90, en España se vende a 2,25 y a 1,49, respectivamente.

Sin embargo, para el presidente de Asaja "lo más importante" es el volumen. "Para que los tabaqueros puedan producir, las empresas deben de comprárselo y estas a su vez deben vendérselo a las multinacionales", ha subrayado.

Por este motivo, ha insistido en que si British American Tobacco no contrata tabaco con el sector extremeño, lanzará una "campaña de recomendación", que ya se puede ver en las redes sociales de la asociación, con el objetivo de "luchar por la supervivencia de 20.000 familias en Extremadura que dependen del tabaco", ha concluido.