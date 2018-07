La Asamblea acuerda pagar una asignación a los exdiputados que no tengan trabajo

LA TABARDA QUE DIERON CON LO DE LA CASTA, ¿dónde quedó todo eso? Sería que iban en broma, verdad? SE hacen diputados, por elección popular, voluntariamente, sabiendo lo que hay. Creo recordar que un diputado de podemos no tenía trabajo al entrar y ahora se lleva unos cuatro mil al mes...y si no sigue una indemnización. Hacer una carrera y un oficio de la política no es lícito, a mi modo de ver. Podemos decía que sus integrantes eran distintos y han demostrado, en muy poquito tiempo, que son mas de los mismo. O quizá peores porque los otros no se esconden y quien los vota sabe lo que elige. Así no Potemos sobre Podemos