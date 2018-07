La Asamblea y el Congreso avalan las reclamaciones de Extremadura

El acto celebrado a mediodía de ayer en la Asamblea de Extremadura para conmemorar los 40 años de la Constitución Española y los 35 del Estatuto de Autonomía sirvió para reconocer los avances logrados a nivel nacional y autonómico en este período pero, sobre todo, para reivindicar las necesidades que tiene la región para equilibrarse con el resto del país. A este respecto, tanto la presidenta del Congreso, Ana Pastor; como la de la Cámara autonómica, Blanca Martín, coincidieron en demandar un «tren digno» y un «AVE» para la región para poner a Extremadura «en el mapa de España y Europa» y para que «nos conduzca a todos a tener las mismas oportunidades», indicaron. En el mismo acto, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, insistió en que «el Estado somos todos» y que «España no puede ser nunca diecisiete partes, sino algo mucho más que la suma de esas diecisisete partes».

La Mesa del Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Extremadura firmaron en Mérida una declaración institucional con motivo de estos aniversarios en el que se destaca que el modelo autonómico, que reconoce los derechos derivados de la «·diversidad» de la nación española, ha representado un instrumento de «gran valor» para el desarrollo y la modernización de que se han extendido por todo el territorio de España en las últimas décadas. Además, se aboga por la necesidad de «impulsar una mirada reflexiva sobre el proceso de construcción de nuestro sistema democrático y sobre el decisivo papel que la Constitución y el Estatuto de Autonomía han tenido en la consolidación de nuestra democracia y de los valores que la inspiran en nuestra sociedad».

El acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de las dos mujeres desaparecidas en la región, Manuela Chavero y Francisca Cadenas. Tras ello, la presidenta de la Cámara extremeña recordó los avances que han supuesto la Constitución y el Estatuto extremeño, y tuvo palabras de agradecimiento para los padres de la Carta Magna y, sobre todo, para las 27 mujeres que fueron «imprescindibles» para que la Constitución viera la luz tal y como se la conoce ahora y que redactaron o ayudaron a redactar «en la sombra mediática» algunos artículos.

Tras leer esa declaración institucional, tomó la palabra Fernández Vara, que calificó a Pastor como una «magnífica ministra de Sanidad» durante su etapa en el Gobierno, e insistió en los logros alcanzados sobre todo en Extremadura, donde «entonces había un ochenta por ciento de analfabetos o personas solo con estudios primarios, y ahora tenemos un sesenta por ciento de estudiantes con estudios medios y superiores», o «como antes había gente que moría esperando un trasplante»; y puso en valor lo que hicieron los partícipes de la Constitución, «que no sabían cómo iba a resultar todo, pero sí sabían lo que no tenían que hacer, que era levantar trincheras, sino poner en valor lo que nos une». «La política no es solo gestos, pero sin gestos como el de hoy no hay política», señaló.

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados dio las «gracias a todos los extremeños» por lo que han hecho y siguen haciendo por la unidad de España, y por el papel que han jugado en la historia del país, recordando «figuras extremeñas» que «abrieron nuestra historia al mundo». Según Pastor, «los extremeños comprendieron desde el principio todas las oportunidades que suponía la Constitución», recalcó la necesidad de que Extremadura cuente con un «AVE que nos conduzca a todos a tener las mismas oportunidades», puso de ejemplo a la región como «modelo en España y Europa» de políticas como la dedicadas a la discapacidad; y resaltó que en todos estos años «lo que más ha crecido en Extremadura es el capital humano».

MUCHO POR HACER // En su opinión, no hay que olvidar todo lo que se ha hecho en estos años en España y en Extremadura «y sentirnos orgullosos», pero siempre sabiendo que «nos quedan muchas cosas por hacer», sobre todo en la defensa de «una educación y sanidad públicas, la igualdad de la mujer, la atención a nuestros mayores y a las zonas rurales, a la despoblación».; y abogó por «renovar el espíritu novedoso que nos llevó a la Constitución».

Al acto asistieron además la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; el secretario de Estado de Política Territorial, el extremeño Ignacio Sánchez Amor, alcaldes, autoridades civiles y militares, y los responsables de los sindicatos y la patronal.